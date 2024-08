CoinShares presenterar sina resultat för Q2 2024

6 augusti 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (“CoinShares” eller “Koncernen”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska investeringsföretaget specialiserat inom digitala tillgångar, har idag publicerat sina resultat för det andra kvartalet som slutar den 30 juni 2024



Jean-Marie Mognetti, VD för CoinShares säger:



"Under det andra kvartalet 2024 kunde CoinShares dra fördel av det starka momentum som etablerades under det första kvartalet. Den fortsatta utvecklingen under Q2 visar att vårt Q1 inte var en tillfällighet, utan ett resultat av fortsatta ansträngningar. Vårt idoga arbete förstärks av fördelarna med vår omstrukturering och effektivisering under de senaste två åren. Denna strategi fortsätter att ge resultat i både lönsamhet och tillväxt.

Vårt starka finansiella resultat har även möjliggjort en ny utdelningspolicy som kvartalsvis tydligt skapar aktieägarvärde. Den senaste extra utdelningen, efter avyttringen av vår FTX-fordran, tydliggör ytterligare vårt engagemang för våra aktieägare. Samtidigt driver vi tillväxt genom att expandera i USA och förbättra vår europeiska distribution. CoinShares balanserade strategi syftar till att etablera en unik och attraktiv långsiktig investering inom den kryptomarknaden, samtidigt som vi stärker vår position som ledande inom digitala tillgångar."



Q2 2024 finansiella höjdpunkter



Intäkter för Q2 2024 uppgick till 22.5 miljoner pund (Q2 2023: 10.7 miljoner pund)

Vinster och övriga intäkter för Q2 2024 uppgick till 15.2 miljoner pund (Q2 2023: 8.2 miljoner pund)

Totalt resultat för Q2 2024 uppgick till 25.8 miljoner pund (Q2 2023: 5.3 miljoner pund)

Justerad EBITDA för Q2 2024 uppgick till 26.6 miljoner pund (Q2 2023: 11.4 miljoner pund)

Q2 2024 operationella höjdpunkter



Kapitalförvaltning: CoinShares kapitalförvaltningsverksamhet visade ett lugnare kvartal där koncernen befäste sin ledande position i Europa, med dess europeiska fysiska ETP-plattform som noterade sitt tredje bästa kvartal av nettoflöden. I USA fokuserade vi på produktutveckling och marknadsföringsinitiativ för vår nyligen förvärvade Valkyrie-verksamhet, med vår spot Bitcoin ETF $BRRR och pure-play Bitcoin Mining ETF $WGMI som fortsätter att skapa nettoinflöden trots den branschomfattande nedgången. Inom både områdena är vår strategi att diversifiera vår produktsvit och stärka vår varumärkesnärvaro vilket positionerat oss väl samt kunna dra nytta av den utveckling som skett inom det digitala tillgångslandskapet.





Återbetalning av FTX-fordran: Den 24 juni tillkännagav koncernen att försäljningen av sin FTX-fordran framgångsrikt hade slutförts och uppnått en återvinningsgrad på 116 % netto efter mäklararvoden, vilket motsvarar en avkastning på 28,7 miljoner pund.

Huvudinvesteringar: Under kvartalet gjordes en väsentlig nedskrivning av koncernens huvudinvesteringsportfölj på grund av den schweiziska digitala banken FlowBank SA som försatts i konkurs, och där man valt att göra en fullständig nedskrivning. De återstående huvudsakliga investeringarna i CoinShares portfölj inkluderar dess långvariga innehav i Komainu och dess position i WAO Holdings efter deras sammanslagning, vilket redan har resulterat i en kontantutdelning till koncernen och visar lovande lönsamhet som överträffar målen. I och med vår avyttring av vårt 3iQ-innehav under det första kvartalet, som ger en vinst på 2,3 miljoner pund, är koncernen fortsatt fokuserad på att med varsamhet hantera och optimera sina huvudsakliga investeringsaktiviteter.

Extra utdelning: Tidigare i år meddelade CoinShares att dess styrelse beslutat om att ändra utdelningspolicyn och påbörja aktieägarutdelningar. Mot bakgrund av den senaste återbetalningen av FTX-fordran beslutade styrelsen om en extra utdelning, som en uppskattning till de aktieägare som visat sitt långsiktiga förtroende.



Fullständig information om resultatet för det andra kvartalet, inklusive finansiell information finns i den fullständiga rapporten, som är tillgänglig här.



Ladda ner den svenska sammanställningen här.



OM COINSHARES



CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.



För ytterligare information besök: https://coinshares.com

Företaget | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com



Denna information är information som CoinShares International Limited är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående personers försorgför offentliggörande den 6 augusti 2024 kl. 07:00 CET.





MEDIAKONTAKT



CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com



M Group Strategic Communications

Peter Padovano

press@coinshares.com