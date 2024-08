AS Infortar poolt tehtud AS-i Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

AS Tallink Grupp aktsionär AS Infortar (registrikood: 10139414, edaspidi „Ülevõtja“) teavitas 2. juulil 2024 vabatahtlikust ülevõtmispakkumisest kõigi veel Ülevõtjale mittekuuluvate AS Tallink Grupp aktsiate omandamiseks. Ülevõtja avalikustas täna 6. augustil 2024 vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused.

AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene:

„On hea meel, et meie suuromanik Infortar suurendas oma osalust Tallinkis. See näitab ühest küljest usaldust meie ettevõttesse ja kollektiivi ning teisalt jätkuvat usku meie tulevikku ja valmisolekut Tallinkit edasi arendada.“

Alljärgnevalt avaldame Ülevõtja teate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemuste kohta muutmata kujul.

AS Tallink Grupp aktsiate vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemused

Aktsiaselts Infortar („Ülevõtja“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Aktsiaselts Tallink Grupp („Tallink“) aktsionäridele kõigi Tallinki aktsiate („Aktsiad“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks („Pakkumine“). Pakkumine tehti ülevõtmispakkumise teate („Teade“) ja sellele lisatud prospekti („Prospekt“, ning koos Teatega „Pakkumise Dokumendid“) alusel.

Finantsinspektsioon kooskõlastas Pakkumise 1. juulil 2024 ning Pakkumise Dokumendid avalikustati 2. juulil 2024. Pakkumine algas 2. juulil 2024 kell 10:00 ja lõppes 5. augustil 2024 kell 16:00.

Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 0,55 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).

Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Ülevõtja annab oma nõustumuse (aktsepti) kõigi Pakkumises osalenud aktsionäridega müügilepingu sõlmimiseks Prospektis toodud tingimustel.

Kõikidele pakkumises osalenud aktsionäridele tasutakse Ostuhind ning müüdud Aktsiad kantakse Ülevõtjale üle 9. augustil 2024 („Väärtuspäev“) vastavalt Pakkumise Dokumentides kirjeldatud korrale. Väärtuspäeval tasutakse igale pakkumises osalenud aktsionärile Aktsiate ülekandmise vastu Ostuhinna summa vastavalt selle aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvule.

Pakkumise Dokumentide avalikustamisele eelnevalt ja Pakkumise viimase päeva lõpu seisuga kuulus Ülevõtjale kokku 347 696 887 Aktsiat, mis moodustas 46,76% kõigist Aktsiatest. Pakkumise tulemusena omandab Ülevõtja kokku 161 395 930 Aktsiat, mis moodustab 21,71% kõigist Aktsiatest. Väärtuspäeva järgselt kuulub seega Ülevõtjale kokku 509 092 817 Aktsiat ehk 68,47% kõigist Aktsiatest. Seega omab Ülevõtja 68,47% hääleõigusest ja sellega on Ülevõtja saavutanud valitseva mõju Tallinki üle.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee