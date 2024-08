Bigbank AS 2024. aasta juuli tulemused

Bigbanki laenuportfell kasvas jõudsalt ka juulis, 71 miljoni suurune kuine kasv on käimasoleval aastal rekordiline. Suurimat kuist kasvu näitasid eraldiseisvalt ärilaenu- ja kodulaenuportfell. Mõlema äriliini portfelli head kasvunumbrid näitavad, et vaatamata Eestis endiselt kiratsevale üldisele majandusolukorrale on Bigbanki laenupakkumised väga atraktiivsed nii eratarbijatest koduostjatele kui ka äriklientidele. Ka tarbimislaenuportfell näitas soliidset kasvu, jäädes kuises vaates napilt alla vaid tugevale mai tulemusele.

Juulis kiirenes euribori alanemistempo - kuu lõpus langes 6 kuu euribor alla 3,6% taseme, mis on madalaim intressitase alates 2023. aasta maist. Enamikule äri- ja kodulaenuklientidele tähendab see jätkuvat intressimaksete leevendust, Bigbankile aga intressitulude kokku tõmbumist. Hoiuse poole pealt tähendab see klientidele deposiidiintresside vähendamist, eriti on turul märgata langust 1-aastaste ja pikemate tähtaegadega deposiitide intressimäärades. Bigbanki hoiuseportfellis on jätkuv teises kvartalis alanud trend, mille kohaselt üha enam hoiusekliente eelistab langevate intresside keskkonnas lühiajalist tähtajalist hoiust nii pikaajalisele tähtajalisele hoiusele kui ka säästuhoiusele. Kokkuvõttes tähendas see tähtajalise hoiuseportfelli kasvu ja säästuhoiuse portfelli vähenemist. Hoiuseportfell kokku kahanes juulis 18 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli krediidikvaliteet juulis ei halvenenud. Laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste kulu maht oli 1,7 miljonit eurot, mis on võrreldes esimese poolaasta keskmise tasemega oluline langus. Jätkuvalt on madal mittetöötava laenuportfelli osakaal kogu laenuportfellist.

Juuli 3,4 miljoni suurune puhaskasum on rahuldav tulemus. Võrreldes eelmise aasta seitsme kuu koondtulemusega on Bigbanki puhaskasum vähenenud 1,5 miljoni euro võrra. Peamisteks languse teguriteks on olnud neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste ning eraldiste mahu kasv, kuid oma osa on andnud ka kasvanud palga- ja tulumaksukulu. Viimase efekt tuleneb peamiselt Lätis krediidiasutustele kehtestatud tulumaksukohustusest, mis mõjutab finantstulemusi alates 2023. aasta detsembrist.

Bigbanki 2024. aasta juuli majandustulemused:

Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 585 miljonit eurot 2,2 miljardi euroni (+35%).

Nõuded klientidele kasvasid aastaga 429 miljonit 2,0 miljardi euroni (+28%).

Neto intressitulud olid juulis 9,2 miljonit eurot, aasta seitsme esimese kuuga kokku 60,6 miljonit eurot. Seitsme esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 5,2 miljonit eurot (+9%).

Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht ja eraldiste kulu kokku oli aasta seitsme esimese kuuga 16,9 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 6,7 miljonit eurot ehk 65%.

Juuli puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot. Seitsme esimese kuu kasum kokku moodustas 19,2 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 1,5 miljonit eurot ehk 7%.

Omakapitali tootlus oli juulis 15,9%.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes Juuli 2024 7 kuud 2024 7 kuud 2023 Erinevus YoY Neto tegevustulud kokku, sh 9 783 66 818 60 568 6 250 +10% Neto intressitulu 9 183 60 556 55 362 5 194 +9% Neto teenustasud 774 5 182 4 709 473 +10% Tegevuskulud kokku, sh -3 952 -26 822 -26 124 -697 +3% Palgakulud -2 310 -15 073 -13 652 -1 421 +10% Halduskulud -933 -6 887 -8 431 1 544 -18% Kasum enne allahindluste kulu 5 831 39 996 34 444 5 553 +16% Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused ja eraldiste kulu -1 720 -16 932 -10 270 -6 662 +65% Tulumaks -727 -3 859 -2 846 -1 013 +36% Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 3 384 19 205 21 328 -2 123 -10% Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest 0 29 -617 646 Aruandeperioodi kasum 3 384 19 234 20 710 -1 476 -7% Ärimahud, tuhandetes eurodes Juuli 2024 7 kuud 2024 7 kuud 2023 Erinevus YoY Klientide hoiused ja saadud laenud 2 245 878 2 245 878 1 660 907 584 972 +35% Nõuded klientidele 1 973 363 1 973 363 1 544 178 429 185 +28% Võtmenäitajad Juuli 2024 7 kuud 2024 7 kuud 2023 Erinevus YoY ROE 15,9% 13,2% 17,1% -3,9pp Kulu/ tulu suhe (C/I) 40,4% 40,1% 43,1% -3,0pp Soovitusindeks (NPS) 48 58 57 +1





Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.

