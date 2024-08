Coop Pank AS 2024. aasta juuli tulemused

Coop Panga 2024. aasta juulikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas juulis 1600 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 600 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 197 700-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 90 100-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 16%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas juulis 64 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,80 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 33 miljoni euro võrra ja eraklientide hoiused püsisid stabiilsed. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 31 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 1%.

Panga laenuportfell kasvas juulis 16 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,64 miljardi euroni. Kodulaenud kasvasid 12 miljonit, liising kasvas 2 miljonit, ärilaenud kasvasid 1 miljon ja tarbimisfinantseerimine kasvas 1 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 10%.

Juulis tehti laenude allahindluseid 0,4 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta seitsme esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kahanenud 3% ja tegevuskulud kasvanud 20%.

Pank teenis juulis 3,1 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta seitsme esimese kuuga on pank teeninud kokku 20,2 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 12% vähem kui aasta tagasi samal perioodil.

Panga omakapitali tootlus oli juulis 18,4% ja kulu-tulu suhe 47%.





Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Coop Panga kliendibaas läheneb jõudsalt 200 000 kliendini, mis näitab, et eestimaalased on kodumaise panga hästi omaks võtnud ja kasutavad selle eeliseid aktiivselt.



Laenuturul on turuüleselt suurimat aktiivsust näidanud kodulaenud ja autoliising. Coop Pank on kodumajapidamiste laenudes oma turuosa oluliselt kasvatanud – 2024. aasta esimese poole kogu turu kasvust on Coop Pank teinud üle 15% ja liisingu turu kasvust veel suurema osa. Kodulaenu ja liisingu hea kasv on jätkunud ka juulis. Ärilaenude poolel on turu kasv tagasihoidlikum ja toimuvad eelkõige refinantseerimistehingud ühest pangast teise.

Rahaturgudel prognoositakse intresside langustrendi jätkumist, mis alandab järjepidevalt nii euribori kui ka tähtajalise hoiuse intresside määrasid.



Ärimahtude kasv kõigis äriliinides ning laenuportfelli jätkuvalt hea kvaliteet päädis juulis tugeva 3,1 miljoni eurose puhaskasumiga. Coop Panga omakapitali tootlus oli juulis 18,4% ja kulu-tulu suhe 47%, mis ületavad panga pikaajalisi eesmärke.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 197 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee





