ASi Tallinna Sadam 2024 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

Tallinna Sadam teenis II kvartalis 32 miljonit eurot müügitulu ja 4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 60 miljonit eurot ja kasum ületas 9 miljonit eurot. II kvartalis suurenes investeeringute maht 7 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 25 miljonit eurot.

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii müügitulu (10%), korrigeeritud EBITDA (27%) kui ka kasum (201%). Poolaasta kokkuvõttes on müügitulu tõusnud (4%) ja kulude vähenemine on kaasa toonud korrigeeritud EBITDA (9%) ja kasumi (32%) suurenemise.

„Arvestades üldist globaalset tausta ja makromajanduslikku keskkonda, võib tulemustega rahule jääda,“ kommenteerib juhatuse esimees Valdo Kalm. „Reisijate arv on kasvanud ja kaubamahtude osas näeme stabiliseerumist. Enim on kaupade poolest tõusu näidanud ro-ro ja konteinerite mahud. Rõõmu valmistab tegevuse efektiivsus – oleme suutnud vähendada tegevuskulusid ja loodame jätkata selles joones ka edaspidi. Pikemas perspektiivis mõjutavad positiivselt ettevõtte tegevust teises kvartalis aset leidnud parvlaeva teenuste hanke võit ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahilepingu sõlmimine viieks järgnevaks aastaks.“

Kuue kuu finantstulemusi mõjutasid nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude stabiliseerumine. kus on toimunud muutused mahtudes kaubaliikide lõikes. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Botnica alustas sellel aastal offshore töödega varem kui mullu ja see andis oma panuse käibe kasvule. Kontserni tegevuskulud on vähenenud, samas kõrge euribori tõttu on suurenesid finantskulud.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

II kv II kv +/– 6 kuud 6 kuud +/– 2024 2023 % 2024 2023 % Müügitulu 31,7 28,8 10,0 59,6 57,2 4,2 Korrigeeritud EBITDA 14,9 11,7 27,1 27,6 25,3 9,2 Korrigeeritud EBITDA marginaal 47,0% 40,7% 6,3 43,6% 44,2% –0,6 Ärikasum 8,9 5,8 55,1 15,9 12,6 26,9 Tulumaks –3,1 –3,0 4,7 –3,1 –3,0 4,7 Perioodi kasum 4,1 1,4 200,6 9,3 7,1 31,5 Investeeringud 7,1 4,6 53,9 25,0 6,1 307,3





30.06.2024 31.12.2023 +/– Varade maht 618,0 606,2 1,9% Intressi kandvad võlakohustused 190,0 173,4 9,6% Muud kohustused 60,3 55,1 9,4% Omakapital 367,8 377,7 –2,6% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

Parvlaevateenuse hanke võit perioodiks 2026-2033

Jäämurdja Botnica offshore leping Baffinlandiga aastateks 2024-2028

Jäämurdja Botnica offshore leping BP Exploration Operating Copmpany Ltd’ga

Reisiparvlaev Regula lisareisid 2024 suvel

Tagatiseta laenu lepingu sõlmimine Swedbankiga

Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses

Tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine

Kohtuotsus Tallinna sadama endiste juhtide osas

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2024. aasta 6 kuuga 2,4 mln eurot (+4,2%) 59,6 mln euroni. Müügitulu kasvu toetasid tulude suurenemine jäämurdja Botnica prahitasust (muud segment) ning mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest (reisiparvlaevade segment). Reisi- ja kaubasadamate segmentide müügitulu kahanes. Müügitulu liikide lõikes oli I poolaasta suurimaks muutuseks laeva prahitasu tulu kasv 2,6 mln eurot (+45,8%). Laeva prahitasu suurenemine oli seotud jäämurdja Botnica suvise töö algusega varem kui eelmisel aastal. 2024. aasta projektipõhine suvine töö aga jäi tehniliste probleemide tõttu planeeritust lühemaks. Laevatasutulud langesid 1,2 mln euro võrra (–7,3%) 14,8 mln euroni. Laevatasude languse põhjuseks oli nii reisi-, kruiisi- ja kaubalaevade laevakülastuste arvu vähenemine. Tulu muudelt teenustelt kasvas 0,4 mln eurot (+43,0%), kuna jäämurdja Botnica teenis täiendavat tulu seoses suvetööga ja Pakrineeme sadamas algas selle aasta alguses LNG kai opereerimine. Tulu üleveoteenuse osutamisest kasvas 0,3 mln euro võrra (+1,7%) 17,6 mln euroni. Reiside arv võrreldes aasta varasemaga kasvas 2,0%. Kaubatasu tulud langesid aastaga 0,3 mln euro võrra (–9,0%) 2,9 mln euroni tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasu tulude langus oli suurem kui kaubamahtude langus (–0,3%), kuna võrdlusperioodil ootasime 2023. aasta lõpuks suuremat vedellasti kaubatulu kui 2024. aastal, siis vastavalt standardile IFRS 15 oli sellel positiivne efekt võrdlusperioodi kaubatasule. Elektrienergia müügist tõusis tulu 0,2 mln euro võrra (+11,2%) 2,4 mln euroni. Elektrienergia tulu on kasvanud reisisadamate segmendis, kus on suurenenud nii elektrienergia kui ka võrguteenuse müügimahud. Kasutusrendi tulud tõusid 0,1 mln euro võrra (+2,0%) 6,8 mln euroni. Kasutusrendi tulud tõusid nii reisisadamate, reisiparvlaevade kui ka kaubasadamate segmendis, kuna kruiisiterminali kasutamine ja parkimistulud on suurenenud Vanasadamas ning rendi- ja hoonestusõiguse tulud on kasvanud ka indekseerimise tõttu. Reisijatasu tulu kasvas 0,1 mln euro võrra (+2,3%) 5,3 mln euroni. Reisijatasude tulude kasvu toetas reisijate arvu kasv (+2,4%). Teiste tululiikide muutused olid väiksemad. 6 kuu tulu segmentide võrdluses kasvas muus segmendis (jäämurdja Botnica) ja reisiparvlaevade segmendis, mis kompenseeris languse reisi- ja kaubasadamate segmentides.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA suurenes 6 kuuga 2,3 mln euro võrra (+9,2%) 27,6 mln euroni. Suurenes nii segmendi muud kui ka kaubasadamate korrigeeritud EBITDA. Reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentide korrigeeritud EBITDA vähenes. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis, kuna lisaks müügitulude kasvule vähenesid põhivara remondi ja korrashoiu kulud ning kütusekulu, mis kompenseerisid tööjõukulude kasvu. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA tõusis vaatamata müügitulude langusele, kuna vähenesid kulutused põhivara remontidele ning ka muud kulud kokku vähenesid. II kvartalis kasvas korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga 3,2 mln eurot (+27,1%). Korrigeeritud EBITDA tõusis kõigis segmentides välja arvatud reisisadamad. Korrigeeritud EBITDA marginaal suurenes 6 kuuga 44,2%-lt 46,3%-le ja II kvartalis 40,7%-lt 47,0%-le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu suurenes 6 kuu võrdluses 2,4 mln eurot (+23,5%) 12,4 mln euroni. Kasum tõusis ärikasumist vähem, kuna finantskulud (neto) kasvasid. 2024. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 19,2 mln eurot kaasnes tulumaksu kulu 3,1 mln eurot, mis oli 0,1 mln euro võrra suurem eelmise aasta dividendide väljamaksega kaasnevast kulust. Dividendide suurus aastaga ei muutunud, kuid eelmisel aastal vähendas tulumaksu kulu edasilükkunud tulumaksu tühistamine summas 0,1 mln eurot. 6 kuu kasum tõusis aasta baasil 2,2 mln eurot (+31,5%). II kvartali kasum oli 4,1 mln eurot (+2,7 mln eurot; +200,6%), tulumaksueelne kasum oli 7,2 mln eurot (+2,9 mln eurot; +66,1%).

Investeeringud

2024. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 25,0 mln eurot, mis oli 18,9 mln eurot rohkem kui aasta varem. 2024. aasta 6 kuu investeeringud olid seotud peamiselt Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehitusega, reisiparvlaeva korralise dokitööga, Vanasadamas kai rambi rekonstrueerimisega, infosüsteemide arendusega ja reisiparvlaevadele seadmete soetamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 7,1 mln eurot (2023. aasta II kvartalis 4,6 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.06.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 25 890 29 733 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 15 134 12 118 Lepingulised varad 196 0 Varud 714 550 Käibevara kokku 41 934 42 401 Põhivara Investeeringud sidusettevõttesse 2 402 2 177 Muud pikaajalised nõuded 0 163 Kinnisvara investeeringud 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 557 424 545 271 Immateriaalne põhivara 2 204 2 083 Põhivara kokku 576 099 563 763 Varad kokku 618 033 606 164 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 17 416 15 831 Eraldised 848 1 311 Sihtfinantseerimine 7 778 7 344 Maksuvõlad 1 745 876 Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 725 9 429 Lepingulised kohustised 3 088 63 Lühiajalised kohustised kokku 42 600 34 854 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 172 583 157 566 Sihtfinantseerimine 32 214 33 075 Muud võlad 152 255 Lepingulised kohustised 2 733 2 755 Pikaajalised kohustised kokku 207 682 193 651 Kohustised kokku 250 282 228 505 OMAKAPITAL Aktsiakapital 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 23 304 22 858 Jaotamata kasum 36 969 47 323 Omakapital kokku 367 751 377 659 Kohustised ja omakapital kokku 618 033 606 164

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes II kv 2024 II kv 2023 6k 2024 6k 2023 Müügitulu 31 651 28 783 59 582 57 189 Muud tulud 412 520 767 861 Tegevuskulud –10 269 –10 802 –19 300 –19 664 Finantsvarade väärtuse langus –286 –120 –466 –403 Tööjõukulud –6 451 –6 355 –12 359 –11 976 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 084 –6 189 –12 120 –13 227 Muud kulud –42 –79 –172 –225 Ärikasum 8 931 5 758 15 932 12 555 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 234 329 501 587 Finantskulud –2 151 –1 837 –4 242 –3 230 Finantstulud ja -kulud kokku –1 917 –1 508 –3 741 –2 643 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse 210 98 225 138 Kasum enne tulumaksustamist 7 224 4 348 12 416 10 050 Tulumaksukulu –3 125 –2 985 –3 125 –2 985 Perioodi kasum 4 099 1 363 9 291 7 065 Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist 4 099 1 363 9 291 7 065 Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,02 0,01 0,04 0,03

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 6k 2024 6k 2023 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 64 749 62 283 Muude tulude eest laekunud raha 34 181 Maksed tarnijatele –24 680 –23 952 Maksed töötajatele ja töötajate eest –11 384 –12 569 Maksed muude kulude eest –179 –204 Makstud tulumaks dividendidelt –3 325 –3 264 Äritegevusest laekunud raha 25 215 22 475 Materiaalse põhivara soetamine –22 559 –4 664 Immateriaalse põhivara soetamine –374 –404 Materiaalse põhivara müük 17 28 Saadud dividendid 0 357 Saadud intressid 483 555 Investeerimistegevuses kasutatud raha –22 433 –4 128 Saadud laenud 20 000 0 Saadud laenude tagasimaksed –3 383 –3 383 Makstud dividendid –19 000 –19 012 Makstud intressid –4 229 –2 498 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –13 –5 Finantseerimistegevuses kasutatud raha –6 625 –24 898 RAHAVOOG KOKKU –3 843 –6 551 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 29 733 44 387 Raha ja raha ekvivalentide muutus –3 843 –6 551 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 25 890 37 836

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige

Tel. +372 526 0735

E-post: a.ait@ts.ee

