Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 (tilintarkastamaton)

Siilin kannattavuudessa merkkejä paremmasta, liikevaihdon laskusta huolimatta

Siili Solutions Oyj Puolivuosikatsaus 13.8.2024 kello 8.45

TAMMI–KESÄKUU 2024

Liikevaihto 59 186 (65 288) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu -6 103 tuhatta euroa eli -9,3 %

Oikaistu EBITA 3 309 (5 010) tuhatta euroa, -34,0 %

Oikaistu EBITA-% 5,6 % (7,7 %) liikevaihdosta

1–6/2024 1–6/2023 1–12/2023 Liikevaihto, 1 000 EUR 59 186 65 288 122 702 Liikevaihdon kasvu, % -9,3 % 10,9 % 3,7 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -9,3 % 5,6 % 0,1 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 28,0 % 25,9 % 26,7 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR 3 309 5 010 8 742 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 5,6 % 7,7 % 7,1 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 2 694 5 010 8 409 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 4,6 % 7,7 % 6,9 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 2 110 4 149 6 909 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 966 1 061 1 007 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 987 1 053 1 026 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 1 072 1 1941 1 091

1 Vertailukauden luku on korjattu takautuvasti.

HUHTI–KESÄKUU 2024

Liikevaihto 29 362 (31 664) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu -2 302 tuhatta euroa eli -7,3 %

Oikaistu EBITA 1 719 (1 661) tuhatta euroa, +3,5 %

Oikaistu EBITA-% 5,9 % (5,2 %) liikevaihdosta

4–6/2024 4–6/2023 Liikevaihto, 1 000 EUR 29 362 31 664 Liikevaihdon kasvu, % -7,3 % 7,3 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -7,3 % 2,7 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR 1 719 1 661 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 5,9 % 5,2 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 1 319 1 661 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 4,5 % 5,2 % Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 966 1 061 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 970 1 058 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 1 072 1 1941

1 Vertailukauden luku on korjattu takautuvasti.



NÄKYMÄT VUODELLE 2024 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2024-2026

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5–10,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026 ovat seuraavat:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet.

EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.

Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30–70 prosenttia.





TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kannattavuudessamme näkyi jo merkkejä paremmasta, vaikka jakso oli Siilille liikevaihdon kasvun osalta odotetun haastava.

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 59 miljoonaa euroa, jossa on laskua vahvasta vertailukaudesta noin 9 %. Oikaistu EBITA päätyi 3,3 miljoonaan euroon ja 5,6 %:iin liikevaihdosta. Sopeutimme kapasiteettia markkinatilanteeseen, minkä seurauksena liikevaihto laski. Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus oli toisella neljänneksellä sekä vertailukautta että edellistä vuosineljännestä parempi. Toisen neljänneksen kannattavuuden paranemiseen vaikutti erityisesti parantunut tehokkuus, johon olemme kilpailukyvyn varmistamiseksi panostaneet viime kuukaudet varsin onnistuneesti. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi markkinakysyntää vastaavan tarjooman kehittämistä, kysynnän ennustamiskyvykkyyden vahvistamista, rekrytointien oikeaa ajoitusta ja kapasiteettijoustoa kumppaneiden kautta. Vuoden jälkipuoliskolla tavoitteena on kasvun vauhdittaminen, ja olemmekin jälleen aktivoituneet rekrytoinneissa.

Siilin vuoden ensimmäisessä puoliskossa oli useita onnistumisia, joilla luomme vahvaa pohjaa kasvulle markkinatilanteen jälleen vahvistuessa. Kesäkuussa Siili tuli valituksi yhdeksi Ylen sopimustoimittajista 35 miljoonan euron puitesopimuksen kilpailutuksessa. Kilpailutuksen kohteena olivat sovelluskehitys-, muotoilu- ja ylläpito­palvelut vuosille 2024–2028. Tämä sopimus tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden jatkaa ja laajentaa yhteistyötä yhdessä mielenkiintoisen asiakkaamme kanssa. Yhtenä esimerkkinä yhteistyöstämme on Ylelle viime vuonna tekemämme tekoälyllä simuloitu Viki & Köpi show, jossa tekoälyä käytettiin ennennäkemättömällä tavalla viihteen tuotannossa.

Julkistimme tänään Siilin uuden strategian, jossa asetimme tekoälyn strategiamme keskiöön. Tavoitteenamme on olla johtava generatiivisen tekoälyn hyödyntäjä ohjelmistokehityksessä sekä johtava data- ja tekoälyratkaisujen tarjoaja. Siilin kilpailuetuna on kyky yhdistää vahva ohjelmistokehitys-, tekoäly- ja toimialaosaaminen. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä tekee meistä edelläkävijän generatiivisten tekoälyratkaisujen kehittäjänä ja asiakkaiden kilpailukyvyn vahvistajana.

Siilillä on jatkossa kolme strategista prioriteettia, jotka vahvistavat asemaamme tekoälyn hyödyntämisen johtavana yrityksenä:

1) Data- ja AI-liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen

2) Edelläkävijä tekoälyavusteisessa ohjelmistokehityksessä

3) Huippuosaajien yhteisö

Siilin osaava ja sitoutunut henkilöstö on avainroolissa uuden strategian toteuttamisessa. Siilit osallistuivatkin aktiivisesti uuden strategian rakentamiseen kevään kuluessa järjestetyissä sisäisissä työpajoissa. Olemme alkuvuoden aikana jatkaneet panostamista tekoälyavusteiseen ohjelmistokehitykseen, ja vuoden 2024 aikana olemme kouluttaneet yli 400 työntekijäämme generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen.

Toimintamme keskiössä on myös tulevaisuudessa vahva yrityskulttuurimme, reilut toimintatapamme ja pyrkimyksemme vähentää jo ennestään pieniä hiilidioksidipäästöjämme. Tulemme jatkossa viestimään laajemmin vastuullisuustavoitteistamme ja -työstämme ja valmistaudumme kovaa vauhtia EU:n kestävyysraportoinnin vaatimuksiin. Julkaisemme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme tilikaudelta 2024.

Näkemyksemme mukaan digitaalisten palveluiden kysyntä jatkuu pitkällä aikavälillä vahvana, tekoälyn tuodessa uusia kasvumahdollisuuksia. Uskomme markkinatilanteen normalisoitumiseen, vaikka käänne onkin viivästynyt odotetusta.

Haluan kiittää siilejä ja asiakkaitamme tästä vuoden ensimmäisestä puoliskosta. Tästä on hyvä lähteä yhdessä luottavaisin mielin kohti loppuvuotta.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Ensimmäisellä puolivuosikaudella konsernin liikevaihto laski 9,3 % (+10,9 %) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto laski 6 103 (+6 413) tuhatta euroa ja oli yhteensä 59 186 (65 288) tuhatta euroa. Liikevaihdon orgaaninen muutos oli vastaavasti -9,3 % (5,6 %) ja - 6 103 (3 484) tuhatta euroa. Ulkomaan liiketoimintojen osuus konsernin raportointikauden liikevaihdosta oli 28,0 % (25,9 %). Haastava markkinatilanne ja tehostamistoimenpiteiden seurauksena laskenut henkilöstömäärä vaikuttivat liikevaihdon laskuun.

KANNATTAVUUS

Ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistu EBITA oli 3 309 (5 010) tuhatta euroa ja laski 1 701 tuhatta euroa edellisvuodesta. Konsernin kannattavuus heikkeni ja oikaistu EBITA oli 5,6 % (7,7 %) liikevaihdosta. Kannattavuuden laskuun vaikutti merkittävimmin liikevaihdon lasku. Yhtiössä jatkettiin edellisellä tilikaudella aloitettuja tehostamistoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja oikaistu EBITA parani suhteessa vertailukauteen vuoden toisella neljänneksellä. Oikaistun EBITAn laskentakaava on esitetty osiossa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat.

Raportointikauden EBITA oli 2 694 (5 010) tuhatta euroa ja 4,6 % (7,7 %) liikevaihdosta.

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat tilikaudella 12 131 (14 236) tuhatta euroa eli 20,5 % (21,8 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut laskivat raportointijaksolla 36 588 (37 826) tuhanteen euroon ja olivat 61,8 % (57,9 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut laskivat konsernin pienentyneen henkilömäärän seurauksena. Konsernin henkilöstömäärä oli vuosipuoliskon lopussa 966 (1 061).

Liiketoiminnan muut kulut laskivat edellisvuodesta ja olivat 6 100 (6 541) tuhatta euroa ja 10,3 % (10,0 %) liikevaihdosta. Suurimmat kuluerät olivat IT-kulut, vapaaehtoiset henkilöstökulut sekä ostetut asiantuntijapalvelut.

Puolivuosikauden liikevoitto (EBIT) oli 2 110 (4 149) tuhatta euroa eli 3,6 % (6,3%) liikevaihdosta. Nettorahoitustuotot olivat 343 (415) tuhatta euroa. Konserni kirjasi katsauskaudella kauppahintavelkojen käyvän arvon muutoksesta nettorahoitustuottoja 695 (1 522) tuhatta euroa. Voitto ennen veroja oli 2 453 (4 564) tuhatta euroa ja osakekohtainen tulos 0,22 (0,44) euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma ensimmäisen puolivuosikauden lopussa oli 86 524 (100 267) tuhatta euroa. Konsernin oma­varaisuusaste oli 46,6 % (40,9 %), sijoitetun pääoman tuotto 9,3 % (15,5 %) ja nettovelan suhde käyttökatteeseen 0,44 (0,29).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta kasvoi 46,9 % vertailukaudesta ja oli 4 851 (3 301) tuhatta euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti merkittävästi vertailukautta alhaisempi nettokäyttöpääoma.

Investointien rahavirta ensimmäisellä puolivuosikaudella oli -10 127 (-4 488) tuhatta euroa ja käsitti Supercharge Kft:n ja Vala Group Oy:n vähemmistöomistajille lisäosuuksien hankinnasta maksetut kauppahinnat 9 422 tuhatta euroa.

Katsauskauden rahoituksen rahavirta oli -6 240 (-6 112) tuhatta euroa. Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 2 109 tuhatta euroa ja Supercharge Kft:n ja Vala Group Oy:n määräysvallattomille osakkeenomistajille yhteensä 884 tuhatta euroa.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 17 497 (28 953) tuhatta euroa, ja konsernilla oli käyttämätöntä tililimiittiä 2 500 tuhatta euroa. Konsernilla oli katsauskauden lopussa korollisia pankkilainoja yhteensä 7 487 (10 000) tuhatta euroa, josta lyhytaikaisia 2 513 tuhatta euroa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa. Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä.

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta. Näihin riskeihin varaudumme huolehtimalla siakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut eikä sillä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan.

Lisätietoja yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta esitetään vuoden 2023 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 13.8.2024 uudistaneensa strategiansa. Lisätietoja uudistetusta strategiasta on saatavilla 13.8.2024 julkistetussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet puolivuosikatsauksen laadintaan.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2024

Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen 1.1.−30.9.2024 (Q3) 22.10.2024.

Yhtiö aikoo järjestää pääomamarkkinapäivän marraskuun 2024 loppupuolella.

Yhtiö laajentaa liiketoimintakatsausten sisältöä käsittämään tuloslaskelman ja laajan tuloslaskelman, taseen sekä rahavirtalaskelman Q3 liiketoimintakatsauksesta alkaen.

Helsingissä 13.8.2024

Hallitus

Siili Solutions Oyj

Lisätietoja:

Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 834 1399

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Puhelin: +358 40 5342 709

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. siili.com/fi

Liite