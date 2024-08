Rogers et SenseNet présentent en partenariat une technologie de détection des feux de forêt

CALGARY, Alberta, 13 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers et SenseNet ont annoncé aujourd’hui la mise en place prochaine d’un système de détection des feux de forêt dans dix communautés dans le cadre de leur engagement à assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes ainsi que des équipes de première intervention.



SenseNet, entreprise située à Vancouver et leader mondial de la technologie de détection rapide des feux de forêt, offrira sa technologie d’intelligence artificielle à des communautés partout au pays, à commencer par l’Alberta et la Colombie-Britannique.

« Les feux de forêt ont une incidence sans précédent sur les communautés partout au pays, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Les changements climatiques nécessitent des mesures urgentes et le moment est venu de travailler avec des partenaires stratégiques clés et d’utiliser notre réseau national pour mieux détecter les incendies et réduire leur impact sur les communautés. »



Propulsée par le réseau 5G de Rogers, la technologie de SenseNet comprendra des capteurs de gaz évolués, des caméras de détection de fumée, des algorithmes d’intelligence artificielle et une fonction d’analyse des données en temps réel afin de lancer des alertes de feux de forêt précises et rapides.

Rogers et SenseNet s’associent pour offrir cette technologie à dix communautés au pays, en commençant par Sparwood et Willowvale en Colombie-Britannique, et Christina Lake, Grand Prairie, Jasper, Marmot Mountain, Peerless Lake, Pelican Mountain, Wabasca-Desmarais et Wood Buffalo en Alberta. Les caméras et les capteurs seront déployés d’ici le début du printemps prochain.

« Nous avons l’immense plaisir de collaborer avec Rogers pour élargir nos solutions avancées de détection et de gestion des feux de forêt partout au pays, a déclaré Hamed Noori, chef de la direction, SenseNet. Grâce à la couverture étendue de la 5G par Rogers, combinée à notre technologie de pointe comprenant des satellites, l’intelligence artificielle, des caméras et des capteurs, ce partenariat place le Canada à l’avant-garde de la prévention et de la gestion des feux de forêt afin de contribuer à la protection de notre environnement, de nos communautés ainsi que de nos équipes d’incendie au front. »



SenseNet a déjà déployé des caméras et des capteurs dans la communauté de Predator Ridge Resort, près de Vernon, en Colombie-Britannique.

« La détection rapide des incendies peut tout changer, a affirmé David Lind, chef, service d’incendie de la ville de Vernon. À ce jour, nous sommes pleinement satisfaits du fonctionnement du système de SenseNet et de la façon dont il permet de détecter les incendies dès qu’ils se déclenchent, ce qui a permis aux équipes d’incendie d’intervenir plus rapidement et plus efficacement. Cette technologie donne aux pompiers et pompières l’occasion de commencer à éteindre les incendies alors qu’ils peuvent encore être maîtrisés, ce qui pourrait prévenir des incendies plus importants et plus destructeurs. »

Rogers collabore déjà avec l’Université de la Colombie-Britannique et le BC Wildfire Service (BCWS) afin de surveiller les indicateurs de feux de forêt à l’aide de capteurs 5G. L’entreprise a déployé des caméras Pano avec IA propulsées par la 5G sur des tours sans-fil à Kelowna et à Prince George. Rogers travaille également avec SpaceX et Lynk pour offrir une couverture téléphonique mobile par satellite dans les régions du pays qui ne sont pas desservies par les réseaux sans-fil traditionnels.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE). Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de SenseNet

À SenseNet, notre mission est simple : protéger les gens et la nature des effets dévastateurs des grands feux de forêt. Nous utilisons la technologie la plus récente et nos connaissances approfondies pour comprendre les données des capteurs, ce qui nous est utile dans des domaines comme la gestion des risques de feux de forêt et la compréhension de la nature. Nos outils intelligents et nos logiciels d’intelligence artificielle permettent de détecter rapidement les feux de forêt tout en répondant aux besoins de différentes communautés. Nous venons en aide à de nombreuses équipes d’urgence, comme les services d’incendie, les pompiers et pompières terrestres du Canada et les garde-côtes, en leur donnant les meilleurs renseignements sur leur environnement naturel. SenseNet est un leader dans la gestion des feux de forêt et travaille d’arrache-pied pour créer un monde plus sûr et plus fort. Nous visons à assurer la sécurité des gens, à protéger l’environnement et à veiller au bien-être des communautés, même lorsqu’elles subissent les aléas de la nature.

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338