Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.8.2024 klo 17.00



Verkkokauppa.com Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle vuosittain viimeistään helmikuun viimeisenä arkipäivänä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Järjestäytymiskokouksessaan 13.8.2024, seuraavat jäsenet nimitettiin nimitystoimikuntaan:

Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin perustaja, edustaen itseään,

Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä,

Karoliina Lindroos, Head of Responsible Investment, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja

Arja Talma, Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Erkka Kohonen.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme edustaa kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Verkkokauppa.comin kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja:

Erkka Kohonen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

erkka.kohonen@varma.fi

Puh. +358 10 309 5555

Arja Talma

Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja

arja.talma@boardman.fi

Puh. +358 10 309 5555

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

Puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.