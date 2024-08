Nextensa: RESULTATS SEMESTRIELS 2024

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 13 août 2024, 17h40

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024

FAITS MARQUANTS



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

• Début août, un contrat de vente ferme a été signé pour le projet de bureaux «Stairs», à la Cloche d’Or au Luxembourg, pour un prix de € 107,5 M. Cette vente sera finalisée après la livraison de l’immeuble, prévu au deuxième trimestre de 2026.

• Les ventes de la deuxième phase du projet résidentiel Park Lane à Tour & Taxis se poursuivent optimalement. Actuellement, 78% des appartements ont déjà été vendus ou réservés, grâce à 34 ventes supplémentaires depuis la fin du mois de mars. Le chantier est en bonne voie afin de commencer les premières livraisons d’ici la fin de l’année 2024.

• La première phase de Park Lane à Tour & Taxis est à présent presque complète suite aux réservations et/ou aux ventes des dernières unités commerciales du rez-de-chaussée.



IMMEUBLES DE PLACEMENT

• Malgré quelques ventes d’immeubles en 2023 et 2024, les revenus locatifs sont supérieurs de € 1,0 M à ceux du premier semestre 2023.

• Le site de Tour & Taxis continue d’attirer de plus en plus de visiteurs grâce à son large éventail d’activités. L’augmentation des événements génère des revenus locatifs supplémentaires et un taux d’occupation plus élevé des parkings et du Food Market. Tout cela se traduit par une croissance des loyers à périmètre constant sur l’ensemble du portefeuille de +5% au premier semestre 2024 par rapport à 2023.

• La vente des actions de la société propriétaire de l’immeuble de bureaux «Hygge» à Luxembourg-Ville en mai a pu être réalisée avec un rendement de 4,50% et une plus-value de € 1,6 M.



GESTION FINANCIÈRE ACTIVE

• Ratio d’endettement stable de 44,61 %, qui sera encore réduit par des désinvestissements ciblés.

• Les actionnaires de Nextensa ont participé au dividende optionnel à hauteur de 71% de leurs actions. Cela a renforcé les capitaux propres de Nextensa de € 7,5 M.



RÉSULTAT NET

• Le résultat net (part du groupe) s’élève à € 14,1 M, soit 1,39 euro par action.



À propos de Nextensa



Nextensa SA est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 30/06/2024 était d’environ 1,3 milliard d’euros.



En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. A Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles Nextensa construit un quartier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 432 millions d’euros (valeur 30/06/2024).



Pour plus d’informations



Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





