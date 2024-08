Nextensa: HALFJAARRESULTATEN 2024

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 13 augustus 2024, 17u40

HALFJAARRESULTATEN 2024



HIGHLIGHTS



ONTWIKKELINGSPROJECTEN

• Begin augustus werd een bindende verkoopovereenkomst getekend voor het kantoorproject “Stairs”, op Cloche d’Or in Luxemburg, voor een prijs van € 107,5 M. Deze verkoop zal worden afgerond na de oplevering van het gebouw, die wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026.

• De verkoop van de tweede fase van het residentiële project Park Lane op Tour & Taxis blijft vlot lopen. Op vandaag zijn reeds 78% van de appartementen verkocht of gereserveerd, dankzij 34 bijkomende verkopen sinds eind maart. De werf zit op schema om eind 2024 te starten met de eerste opleveringen.

• De eerste fase van Park Lane op Tour & Taxis is, dankzij de reserveringen of verkopen van de laatste commerciële gelijkvloerse units, nagenoeg uitverkocht.



VASTGOEDBELEGGINGEN

• Ondanks enkele verkopen van gebouwen in 2023 en 2024 liggen de huurinkomsten € 1,0 M hoger dan in de eerste jaarhelft van 2023.

• De Tour & Taxis-site blijft met haar breed scala aan activiteiten steeds meer bezoekers aantrekken. De toename van evenementen zorgt voor extra huurinkomsten en voor een hogere bezetting van de parkings en de Food Market. Dit alles resulteert in een like-for-likehuurgroei op de volledige portefeuille van +5% in de eerste jaarhelft van 2024 in vergelijking met 2023.

• De verkoop van de aandelen in de vennootschap die eigenaar is van het kantoorgebouw ‘Hygge’ in Luxemburg-stad in mei kon worden gerealiseerd aan een yield van 4,50% en met een meerwaarde van € 1,6 M.



ACTIEF FINANCIEEL BEHEER

• Stabiele schuldgraad van 44,61%, die verder zal worden afgebouwd via gerichte desinvesteringen.

• De aandeelhouders van Nextensa participeerden met 71% van hun aandelen aan het keuzedividend. Dit zorgt voor een versterking van het eigen vermogen van Nextensa met EUR 7,5 M.



HET NETTO-RESULTAAT

• Resultaat: Het netto-resultaat (deel van de groep) bedraagt € 14,1 M of € 1,39 per aandeel.





Over Nextensa



Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.



De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2024 ca € 1,3 miljard.



Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In



Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.



De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 432M (waarde 30/06/2024).





Voor meer informatie



Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





Bijlage