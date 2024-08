RAMSAY SANTE : Ramsay Santé refinance avec succès son contrat de dette senior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 août 2024

Ramsay Santé refinance avec succès son contrat de dette senior

Le 13 août 2024, Ramsay Santé a finalisé le processus d’« Amend & Extend » de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de « revolving credit facility », 100 millions d'euros de crédit Capex, et 1 450 millions d’euros de « Term Loan B », prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031. Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l’Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l’Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu’arrangeur.

Le processus d’ « Amend & Extend » a été soutenu par les prêteurs existants ainsi que par un grand nombre de nouveaux investisseurs, ce qui a permis à Ramsay Santé de prolonger son « Term Loan B » (TLB) tout en optimisant les conditions tarifaires pendant la syndication : Tranche TLB 5 ans pour €425m à E+325bps / 99.50 OID (cible initiale : E+325-350bps / 99.5) Tranche TLB 7 ans pour €1 025m à E+400bps / 99.75 OID (cible initiale : E+400-425bps / 99.5)

Ramsay Santé est pleinement engagé dans la recherche d’un équilibre entre intérêts économiques, humains et environnementaux afin de créer les conditions d’une croissance durable. Par conséquent, le schéma RSE du « Term Loan B » existant a été reconduit et mis à jour dans un document cadre spécifique coordonné par Crédit Agricole CIB et Natixis CIB, qui prévoit un ajustement de la marge (à la hausse ou à la baisse) sur la base de l’évaluation d’indicateurs clés de performance liés à la satisfaction des patients, aux soins médicaux en faveur de populations actuellement mal desservies et aux soins préventifs, à la satisfaction des employés ainsi qu’à la prévention des risques psychologiques, et enfin à la réduction des émissions de CO2 (scope 1&2).

Ce refinancement permettra à Ramsay Santé d’assurer à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme et de sécuriser davantage la mise en œuvre des initiatives clés du plan stratégique « Yes We Care 2025 », afin d’offrir aux patients des parcours de soins intégrés avec des solutions physiques et digitales.

Pascal Roché, Directeur Général du Groupe, déclare :

« Dans un contexte d'incertitude politique et financière, nous avons franchi une étape clé avec la finalisation du refinancement de notre dette senior qui offre à Ramsay Santé et à toutes ses parties prenantes un cadre positif à long terme pour permettre une croissance durable et rentable. Cela permettra à Ramsay Santé de sécuriser son développement vers l'objectif stratégique du plan Yes We Care 2025 d’être un partenaire de confiance et de choix pour nos patients, médecins, employés et fournisseurs, en tant qu’orchestrateur de soins, présent tout au long du parcours du patient, à l’échelle européenne.»

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

Facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante

Instagram: https://www.instagram.com/ramsaysante

Twitter: https://twitter.com/RamsaySante

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante

YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante

Code ISIN and Euronext Paris: FR0000044471

Website: www.ramsaysante.fr

Relations investisseurs / analystes Relations presse

Clément Lafaix Brigitte Cachon

Tel. +33 1 87 86 21 52 Tel. +33 1 87 86 22 11

clement.lafaix@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Pièce jointe