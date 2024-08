NGen lance 15 nouveaux projets de fabrication de pointe d'une valeur de 59 M$.

HAMILTON, Ontario, 13 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen a annoncé le financement de 15 nouveaux projets de fabrication de pointe d'une valeur de 59 millions de dollars. Les investissements soutiendront 31 entreprises de divers secteurs manufacturiers au Canada. L'annonce fait suite aux récents programmes mis en place par NGen, notamment le programme de commercialisation des technologies quantiques (Stratégie quantique nationale), le Programme de la chaîne de valeur des véhicules électriques et le programme Moonshot pour l’exploitation minière, les minéraux et la fabrication (Agence spatiale canadienne). L'investissement de 21,4 millions de dollars de NGen dans ces projets a généré des contributions totales de l’industrie de 37,4 millions de dollars de la part de 15 consortiums de projets.



À ce jour, NGen a approuvé 211 projets de grappes auxquels contribuent 483 partenaires de l'industrie et 313 groupes de recherche de différentes régions du Canada. Ces investissements ont généré jusqu’à maintenant 7,2 milliards de dollars de nouvelles ventes – ce qui correspond à un rendement de 5 fois en recettes fiscales. Grâce aux projets de NGen, 66 nouvelles entreprises et 3 901 emplois directs ont été créés.

Les consortiums de projets ci-dessous représentent la dernière cohorte des programmes de fabrication de pointe de NGen.

Programme de commercialisation des technologies quantiques (Stratégie quantique nationale)

Investissement de NGen de 5,6 M$ | Contributions de l’industrie de 8,5 M$ | Valeur totale des projets de 14,1 M$

Simulations quantiques pour la découverte de matériaux

OTI Lumionics (Toronto, Ont.)

Nord Quantique (Sherbrooke, Qc)

Fabrication d'emballages 3D pour calculateurs quantiques (QPU)

Anyon Systems (Dorval, Qc)

Centre de collaboration MiQro Innovation (Bromont, Qc)

Procédés de pointe utilisant des lasers pulsés pour des puces quantiques intégrées

Femtum (Québec, Qc)

WhalePix (Québec, Qc)

Solution Novika (La Pocatière, Qc)



Fabrication de microscopie à force atomique multisite pour la métrologie de dispositifs quantiques

ICSPI Corp. (Waterloo, Ont.)

Applied Nanotools (Edmonton, Alb.)

Moonshot pour l'exploitation minière, les minéraux et la fabrication (Agence spatiale canadienne)

Investissement de NGen de 2,3 M$ | Contributions de l’industrie de 2,3 M$ | Valeur totale des projets de 4,6 M$

Technologie d'apprentissage automatisé des tâches pour la configuration facile et rapide des robots autonomes

Guidebolt (Mississauga, Ont.)

Lauer (Amaranth, Ont.)

Système UGPS pour l'exploration spatiale

Aposys Technologies (Mississauga, Ont.)

Cheetah Networks (Ottawa, Ont.)

Construction en essaim

Société canadienne des mines spatiales (Toronto, Ont.)

Mission Control Space Services (Ottawa, Ont.)

Caractérisation et présentation des réserves et des actifs de minéraux critiques

Sayona (La Motte, Qc)

MayaHTT (Westmount, Qc)

Fabrication de nanoalumine avec éléments de terres rares

AEM Technologies (Montréal, Qc)

NeoCtech (Montréal, Qc)

Oxyde de cuivre durable pour les applications lunaires

Destiny Copper (St. Catharines, Ont.)

Société canadienne des mines spatiales (Toronto, Ont.)

Programme de chaîne de valeur des véhicules électriques

Investissement de NGen de 13,5 M$ | Contributions de l’industrie de 26,5 M$ | Valeur totale des projets de 40 M$

Procédés de fabrication de pointe pour les échangeurs de chaleur électroniques d’alimentation des véhicules électriques

Dana Canada (Oakville, Ont.)

KA Imaging (Waterloo, Ont.)

Innovations en matière de batteries lithium-ion et systèmes intégrés pour les véhicules électriques de nouvelle génération

Flex-Ion Battery Innovation Center (Windsor, Ont.)

SPM Automation (Windsor, Ont.)

Recyclage du graphite provenant de sources secondaires pour utilisation dans les batteries lithium-ion

Technologies Graphite Vertes (Montréal, Qc)

Calumix Technologies (London, Ont.)

Optimisation de réacteurs à récipient unique

Nano One (Vancouver, C.-B.)

Chemetics (Vancouver, C.-B.)

Piles à combustible durables et performantes utilisées dans les plateformes EVMP

Plasmagear (Montréal, Qc)

Ionomr Innovations (Vancouver, C.-B.)

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec NGen pour accélérer l'innovation et les progrès à l'appui de nos principaux secteurs de fabrication de pointe, comme ceux des technologies quantiques et des véhicules électriques, a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Des projets comme ceux-ci font progresser le développement et l'adoption de solutions de pointe et procurent des avantages importants aux Canadiens tout en créant des emplois et en contribuant à la croissance économique, ce qui démontre les capacités de calibre mondial du Canada en matière de fabrication et de technologie. »

« Le programme canadien des grappes d'innovation mondiales aide les entreprises novatrices à se regrouper et à améliorer la vie des Canadiens, a déclaré l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite entreprise. Grâce aux investissements de notre gouvernement dans la grappe de la fabrication de pointe, NGen a réuni plus de 370 petites et moyennes entreprises pour relever des défis tels que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, la protection de notre environnement, l'amélioration des soins de santé et le soutien à l'adoption de la technologie dans tout le pays. Les projets présentés aujourd'hui vont continuer à s'appuyer sur ce travail essentiel. »

« Grâce à la fabrication de pointe, nous créons des emplois et favorisons la productivité ici même, tout en aidant le Canada à devenir plus compétitif à l'échelle internationale, a déclaré l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Oakville. Nous sommes fiers de soutenir NGen et des projets tels que celui mené par Dana Inc Canada à Oakville, car ils favorisent la croissance des entreprises grâce à l'innovation. »

« En investissant dans l’innovation et la recherche, nous soutenons des emplois de grande qualité et hautement spécialisés ici même en Colombie-Britannique et partout au Canada, a déclaré L’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l’Activité physique. L’annonce d’aujourd’hui, en plus des 14 autres projets de l’initiative NGen, est un pas de plus vers un avenir meilleur grâce aux innovations d’aujourd’hui. »

« Du développement de nouvelles technologies quantiques pour la fabrication à l'exploitation minière sur la Lune, l'écosystème manufacturier de pointe du Canada relève de grands défis, a déclaré Jayson Myers, directeur général de NGen. Grâce à l'approche collaborative de NGen en matière d'innovation, nous créons des partenariats entre les secteurs privé et public qui s’étendent au-delà des frontières provinciales et qui nous permettent de renforcer les capacités de fabrication de pointe au Canada, de créer de nouveaux emplois de grande valeur pour les Canadiens et de relever bon nombre des défis les plus pressants du monde. »

