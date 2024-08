AB „KN Energies“ 2024 m. šešių mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „KN Energies“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia šešių mėnesių, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Pagrindiniai 2024 m. 1-6 mėn. finansiniai rodikliai:

mln. Eur Grupė Bendrovė 2024 m.

1-6 mėn. 2023 m.

1-6 mėn. 2024 m.

1-6 mėn. 2023 m.

1-6 mėn. Pardavimo pajamos 42,6 42,4 40,8 40,9 EBITDA 21,7 16,7 20,7 16,2 Grynasis pelnas (nuostoliai) 1,5 8,1 0,8 7,7 Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai) 6,3 3,3 5,7 2,9

Vadovybės komentaras:

Šių metų sausio-birželio mėnesiais grupės pajamos buvo 1 proc. didesnės nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus (2024 m. sausį-birželį – 42,6 mln. eurų; 2023 m. sausį-birželį – 42,4 mln. eurų), EBITDA augo net 30 proc. (2024 m. sausį-birželį – 21,7 mln. eurų; 2023 m. sausį-birželį – 16,7 mln. eurų), o koreguotas grynasis pelnas ūgtelėjo 4,4 mln. eurų (2024 m. sausį-birželį – 6,3 mln. eurų; 2023 m. sausį-birželį – 1,9 mln. eurų).

Nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų rytiniuose Baltijos jūros uostuose, kuriuose per 2024 m. 1-6 mėnesius perkrauta 27 proc. mažiau skystųjų energijos produktų nei per tą patį 2023 m. laikotarpį, „KN Energies“ skystųjų energijos produktų terminalų krovos rodikliai išliko stabilūs (2024 m. I pusmetį perkrauta 1,9 mln. t, 2023 m. I pusmetį – 1,95 mln. t skystųjų energijos produktų), o šio segmento pardavimo pajamos buvo 405 tūkst. eurų didesnės nei per tą patį laikotarpį pernai ir siekė 14,6 mln. eurų. Stabilias šio segmento pajamas užtikrinti padėjo augantis produktų saugojimo paslaugų poreikis, biodegalų ir bitumo krovos apimčių didėjimas.

Reguliuojamos SGD veiklos segmento pajamos 2024 m. I pusmetį buvo 22,65 mln. eurų ir yra 2,15 mln. eurų mažesnės lyginant su tuo pačiu periodu 2023 m., tačiau dėl 2,8 mln. eurų mažesnių sąnaudų koreguotas grynasis segmento pelnas 2024 m. I pusmetį buvo didesnis 723 tūkst. eurų, palyginti su tuo pačiu 2023 m. laikotarpiu, ir siekė 841 tūkst. eurų.

Sumažėjusias reguliuojamosios SGD veiklos segmento pajamas daugiausia lėmė gegužės mėn. vykę laivo-saugyklos „Independence“ remonto ir priežiūros darbai sausajame doke Danijoje, kurių metu Klaipėdos SGD terminalo veikla buvo laikinai sustabdyta.

Užtikrinti nauji projektai užsienyje, veikla Brazilijoje bei plėtojama Klaipėdos SGD vertės grandinė lėmė didesnį kaip 50 proc. segmento pajamų augimą: koreguotos 2024 m. sausio-birželio mėn. komercinės SGD veiklos segmento pajamos sudarė 5,36 mln. eurų (2023 m. I pusm. – 3,4 mln. eurų), o grynasis pelnas – 2,46 mln. eurų (2023 m. I pusm. – 0,5 mln. eurų).

Pridedama:

AB „KN Energies“ neaudituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 d. 2024 m. 6 mėn. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.





