SUNNYVALE, Californie, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), la plateforme de connaissances alimentée par l’IA et dédiée au service client, annonce aujourd’hui la publication de son guide « Knowledge Management For Dummies, eGain 2nd Special Edition » chez John Wiley & Sons. Disponible en version électronique et imprimée, la 2e Édition spéciale est une version actualisée de la première édition, très populaire, qui a fait l’objet de milliers de téléchargements.



Selon Gartner, 100 % des assistants virtuels fondés sur l’IA générative pour les clients et les agents des centres de contact sont voués à l’échec d’ici 2025 sans la gestion des connaissances. Tout en démystifiant la gestion des connaissances, cette édition comprend un nouveau chapitre consacré à l’IA générative et au rôle fondamental de la gestion des connaissances dans sa réussite. On y trouve également des études de cas concrets sur le fonctionnement conjoint de la gestion des connaissances et de l’IA générative pour fournir des réponses fiables aux clients et aux employés, ce qui permet d’automatiser et de transformer le cycle de vie de la gestion des connaissances et du service à la clientèle.

Le livre contient notamment les éléments suivants :

Une définition de la connaissance dans le monde actuel

Une analyse de rentabilité

Des cas d’usage

La gestion des connaissances boostée par l’IA générative

La gestion des connaissances et l’IA générative œuvrant de concert

De bonnes pratiques pour réussir

Des études de cas

Le choix d’un partenaire en matière de technologie et de solutions

« Sur la base des enseignements tirés du succès des premiers utilisateurs, les entreprises mettent aujourd’hui en œuvre l’IA générative qui s’appuie sur une gestion des connaissances fiable, avec des experts impliqués dans le processus », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « Ce guide va au-delà de la théorie et montre comment obtenir rapidement une valeur ajoutée pour l’entreprise grâce à une technologie éprouvée et à une recette fondée sur les bonnes pratiques. »

