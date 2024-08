OP Ryhmä

Pörssitiedote 15.8.2024 klo 14.00



Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: OP Ryhmä parantaa tulosnäkymiään vuodelle 2024



OP Ryhmä arvioi 24.7.2024 julkaistussa puolivuosikatsauksessaan liikevoiton olevan vuonna 2024 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuoden 2023 liikevoitto.



OP Ryhmän liikevoitto oli 2 050 miljoonaa euroa vuonna 2023. Uuden arvion mukaan OP Ryhmän vuoden 2024 liikevoitto on samalla tasolla kuin vuoden 2023 liikevoitto.

Arvion taustalla on sijoitustoiminnan tuottojen ja saamisten arvonalentumisten ennakoitua parempi kehitys kuluneen vuoden aikana. Tuloskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen.



OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2024 julkistetaan 31.10.2024.



OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

Piia Kumpulainen

Viestintäjohtaja



Lisätiedot:

OP Ryhmän sijoittajasuhteet, IR@op.fi



Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi



OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 14 000 työntekijää.