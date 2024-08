SELSKABSMEDDELELSE





Nr. 193/2024

Tvis, 15. august 2024

TCM GROUP A/S opgraderer hel års forventningerne for 2024.

Baseret på den realiserede omsætning og indtjening i løbet af første halvdel af 2024 og den forventede omsætning og indtjening for resten af året, opjusterer TCM Group A/S sine finansielle forventninger for 2024 både med hensyn til omsætning og indtjening.

CEO Torben Paulin: “Salget i andet kvartal udviklede sig positivt på trods af det, som forventet, svage B2B-køkkenmarked. Organisk steg salget i TCM Group med 5% i kvartalet, sammenlignet med samme kvartal sidste år, understøttet af vækst i B2C salget på mere end 25% sammenlignet med samme kvartal sidste år.”

TCM Group justerer de finansielle forventninger for 2024 som følgende:

Helårs omsætning på DKK 1.125 – 1.200 millioner (tidligere DKK 1.000 – 1.150 millioner), og

Justeret EBIT i niveauet DKK 70 – 90 millioner (tidligere DKK 55 – 85 millioner).

Forventningerne for justeret EBIT inkluderer en forventet positiv effekt fra justering af det betingede vederlag relateret til opkøbet af AUBO Production A/S i niveauet DKK 3-5 millioner.

Selskabet vil offentliggøre den fulde kvartalsrapport for Q2 2024 den 21. august 2024 som planlagt.

For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Contact – ir@tcmgroup.dk

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

