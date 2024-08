Halvårsrapport 2024

Januari - Juni 2024



Fortsatt utveckling och expansion av Virtunes produktutbud och distributionsplattformar

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2024 i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 5 408 KSEK (19 KSEK).

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 8 290 KSEK (- 6 858 KSEK).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 8 522 KSEK (- 6 929 KSEK).

• Nettoresultatet uppgick till - 9 118 KSEK (- 6 965 KSEK).

• Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgick till - 11 980 KSEK (- 6 506 KSEK).

• AUM i slutet av perioden uppgick till 809 MSEK (9 MSEK).



Händelser under perioden

· Virtune AB (Publ) lanserade Virtune Staked Polkadot ETP och Virtune Arbitrum ETP på Nasdaq Stockholm i januari 2024.

· Virtune AB (Publ) förnyade sitt EU-Grundprospekt för emissionsprogrammet av krypto ETP:er enligt EU-regelverk och publicerade Grundprospektet för 2024.

· Virtune AB (Publ) lanserade Virtune Staked Solana ETP och Virtune Staked Polygon ETP på Nasdaq Stockholm i april 2024.

· Årsstämman hölls och en ny styrelse valdes, med Erik Fischbeck som ny ordförande, tillsammans med Laurent Kssis, Fredrik Djavidi och medgrundaren Christopher Kock för att komplettera den nya styrelsen.

· Virtune AB (Publ) lanserade Virtune Staked Cardano ETP på Nasdaq Stockholm i maj 2024.

· Virtune ingår avtal med ytterligare en stakingleverantör, Figment Inc.

· Virtune och Kvarn Capital har format ett strategiskt partnerskap för att öka acceptansen för kryptotillgångar i Norden och bortom.

Händelser efter perioden

· Virtune AB (Publ) lanserade Virtune Avalanche ETP på Nasdaq Stockholm i juli 2024.

· Virtune AB (Publ) lanserade Virtune XRP ETP på Nasdaq Stockholm i juli 2024.





VD ord

Fortsatt utveckling och expansion av Virtunes produktutbud och distributionsplattformar



Det har nu gått lite mer än ett år sedan vårt inträde i den svenska finansmarknaden genom lanseringen av Nordens första kryptoindex-ETP. Sedan dess har Virtune uppnått många viktiga milstolpar där vi lämnar ett intensivt och givande halvår bakom oss.



Första halvåret 2024 har varit en framgångsrik period där bolagets huvudfokus har varit att utöka vår produktportfölj och stärka vår närvaro och varumärke i den nordiska marknaden. Vi har under H1 gjort betydande framsteg inom den svenska finansmarknaden där vi har ingått ett avtal med en av Sveriges största rådgivarplattformar, vilket blir den första rådgivarplattformen i Sverige som möjliggör rådgivning för Krypto-ETP:er. Under denna period upplevde vi en snabb tillväxt i vårt förvaltade kapital, där vi växte från cirka 200 MSEK i slutet av december 2023 till cirka 800 MSEK i slutet av första halvåret 2024.



Vi har under det första halvåret dessutom förnyat vårt grundprospekt som blev godkänt av Finansinspektionen den 5 april 2024. Vi har också valt in en ny styrelse med syfte att på bästa sätt förbereda och strukturera bolaget för framtida tillväxt och expansion. Detta innebär att vi har säkerställt spetskompetens inom alla de områden som blir kritiska för att Virtune ska lyckas i sin kommande tillväxtresa. Vi har även utvidgat det operativa teamet med en operations manager och en software developer, vilket kommer att möjliggöra för oss att hantera fler produkter, marknader samt distributionsplattformar. Detta bidrar till att vi är väl rustade för kraftig tillväxt framgent.



Vår vision är att överbrygga gapet mellan den traditionella finansmarknaden och kryptomarknaden genom att vara en reglerad aktör som står för utbildning och transparens. Vi tror att vår starka bolagsstyrning, riskhantering, transparens, och pedagogiska roll i marknaden kommer att hjälpa oss att uppnå vår vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren inom krypto i Norden. Med denna position är vi väl förberedda för att möta den ökande efterfrågan på kryptoinvesteringar genom börshandlade produkter från både institutionella och privata investerare. Nu när amerikanska SEC har godkänt Bitcoin ETF:er i januari och Ethereum ETF:er i maj, betraktar vi dessa godkännanden som viktiga milstolpar och ytterligare ett erkännande av krypto som tillgångsslag.



Under Q2 inträffade även Bitcoin-halveringen, en händelse som halverar takten som nya Bitcoin skapas i som historiskt har lett till marknadsuppgångar. Med MiCA-förordningen (Markets in Crypto Assets) i EU, ökad acceptans för krypto i USA genom ETF:er, Storbritanniens senaste godkännande av krypto-ETP:er, Hongkongs godkännande av Bitcoin och Ethereum ETF:er, ser de långsiktiga fundamenten för de kommande åren mycket starka ut.



Med vänlig hälsning,



Stockholm den 16:e augusti 2024,



Christopher Kock,

VD & Styrelseledamot i Virtune AB (Publ)



För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Kock, VD & Styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

Email: christopher@virtune.com



About Virtune AB (Publ)

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.



