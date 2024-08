Conferize A/S afslutter forhandlinger og betingelser med QP Group AB

Selskabsmeddelelse nr. 19/2024

København, den 19. august 2024





Conferize A/S ("Conferize") meddeler hermed, at alle forhandlinger og betingelser vedrørende købet af den svenske virksomhed QP Group AB ("QP") nu er afsluttet med QP’s bestyrelse. Dette følger af den tidligere udmeldte købsaftale fra børsmeddelelse nr. 3/2024 af d. 23. februar 2024, hvor Conferize indgik aftale om at erhverve mindst 76% af aktiekapitalen samt gældskrav mod QP på over SEK 10 mio. i QP Group AB.

Den samlede investering forventes at være ca. DKK 9,75 mio., hvoraf DKK 8,25 mio. vil blive betalt med nyudstedte aktier i Conferize. Det øvrige vil blive betalt kontant.

Tilbud til QP's aktionærer

Conferize tilbyder alle QP's aktionærer at købe deres aktier til en kurs på SEK 0,0127. Betalingen vil ske i form af nyudstedte aktier i Conferize til en kurs på DKK 0,0125. Dette resulterer i et bytteforhold, hvor 100 QP-aktier giver 66 Conferize-aktier.

Fordele ved erhvervelsen

Udvidelse af porteføljen: Adgang til 3-5 interessante investeringscases, som QP allerede har undersøgt, indenfor software og abonnementsmodeller. Her kan nævnes A2i Systems A/S, hvor Conferize anvendte undersøgelserne og den due diligence rapport, som QP havde udarbejdet på A2i Systems A/S. Netværk og vækst: Erhvervelsen åbner op for et stærkt netværk af investorer og muliggør en fremtidig vækst gennem integration af lønsomme aktiviteter i selskabet. Skattefordele: Conferize vil kunne udnytte QP’s betydelige skattemæssige tab til at optimere fremtidige økonomiske resultater.





Tidslinje for accept

Aktionærer i QP Group AB kan acceptere tilbuddet fra 19. august 2024 til 30. august 2024. Levering af aktier forventes at begynde kort efter accept periodens udløb, med VP Securities A/S som ansvarlig for settlement af de danske aktier.

Conferize ser frem til at byde QP’s aktionærer velkommen som en del af vores selskab og er dedikeret til at skabe langsigtet værdi gennem strategiske investeringer og vækstinitiativer inden for software og kunstig intelligens.

Ved køb af 100% af aktierne i QP

Conferize udnytter dele af bevillingen, der blev givet på EGF d. 20. februar 2024 til at lave en rettet emission og udsteder 660.352.670 nye aktier ved en fuldtegning/100% køb af QP aktier samt lån, som optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for selskabets aktier snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil