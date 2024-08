Kalmar ja CES yhteistyöhön raskaiden materiaalinkäsittelylaitteiden jakelussa ja huollossa

KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 21. ELOKUUTA 2024 KLO 15

Kalmar Oyj, kestävien materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden edelläkävijä, ja CES Srl, italialainen raskaiden materiaalinkäsittelylaitteiden valmistaja, ovat sopineet kumppanuudesta, joka sisältää yli 125 tonnin CES-konttikurottajien myynnin ja huollon maailmanlaajuisesti. Osana sopimusta Kalmar tarjoaa asiakkailleen myös CES-tuotteisiin liittyvää koulutusta ja tukea.



Kalmarin nykyisen konttikurottajavalikoiman ylärajana on tähän asti ollut 125 tonnin kapasiteetti. Kumppanuuden myötä Kalmar pystyy palvelemaan asiakkaita, joilla on kysyntää entistä suuremmille laitteille.



“Olemme innoissamme yhteistyöstä CES:n kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme kattavan valikoiman raskaiden materiaalien käsittelyratkaisuja. Kumppanuuden avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin erityisesti raskaassa logistiikassa, kuten tuulienergiassa, raskaan irtolastin käsittelyssä ja raskaassa kontinkäsittelyssä. Olemme innoissamme voidessamme siirtyä tähän seuraavaan vaiheeseen”, sanoo Peter Olsson , Kalmarin vastapainolaitteista vastaava myyntijohtaja.



“Olemme vakuuttuneita siitä, että kumppanuutemme Kalmarin kanssa tarjoaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset ratkaisut heidän raskaiden materiaalien käsittelytarpeisiinsa”, sanoo CES:n toimitusjohtaja Giovanni Bolcato. “Kalmarin maailmanlaajuinen kattavuus ja asiantuntemus auttavat meitä tavoittamaan uusia asiakkaita ja markkinoita, ja olemme innoissamme voidessamme työskennellä yhdessä edistääksemme innovaatioita raskaan materiaalin käsittelyteollisuudessa.”



CES Srl, jonka pääkonttori sijaitsee Domegliarassa, Italiassa, on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan perinteisiä ja erittäin raskaita konttikurottajia, jotka ovat ainutlaatuisia markkinoilla nostokapasiteetiltaan ja tekniikaltaan.





Lisätietoja lehdistölle:



Peter Olsson, myyntijohtaja, vastapainolaitteet, Kalmar, puh. +46 0722 425581, peter.olsson@kalmarglobal.com



Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, jälleenmyyjien hallinta ja Customer Insight, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa.

www.kalmar.fi

