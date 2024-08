Vaisala Oyj

Pörssitiedote

21.8.2024 klo 16.15

Vaisala Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Vaisala Oyj on luovuttanut yhteensä 500 yhtiön hallussa olevaa Vaisalan A-sarjan osaketta vastikkeetta yhtiön sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2022–2026 kuuluvalle avainhenkilölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustui Vaisalan yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 152 149 omaa A-sarjan osaketta.

Lisätietoa

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi