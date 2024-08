KH Group Oyj

Pörssitiedote 21.8.2024 klo 16.30

KH Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Mikko Laakkosen omistus KH Group Oyj:ssä on ylittänyt 10 % rajan, suora ja välillinen omistus yhteensä 15,04 %

KH Group Oyj on vastaanottanut Mikko Laakkoselta 21.8.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus KH Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt kymmenen prosentin (10 %) rajan 19.8.2024.

Mikko Laakkosen kokonaisosuus KH Group Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden

kautta Yhteenlaskettu

%-osuus Kohdeyhtiön

osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 10,06 - 10,06 58 078 895 Edellisessä liputuksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 6,12 - 6,12

Ilmoitetut tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan ylittämisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärää Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009008924 5 840 371 2 897 265 10,06 4,99 A YHTEENSÄ 8 737 636 15,04

Tietoja liputusvelvollisuudesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Mikko Laakkonen 10,06 0 10,06 ML Stable Oy 4,99 0 4,99

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Ville Nikulainen, puh 0400 459 343

www.khgroup.com

KH Group Oyj on pohjoismainen monialakonserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat KH-Koneet, Indoor Group ja Nordic Rescue Group. Olemme johtava rakennus- ja maansiirtokoneiden toimittaja, huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias sekä pelastusajoneuvojen valmistaja. Strategiamme tavoitteena on luoda KH-Koneiden liiketoimintaan keskittyvä teollinen konserni. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.