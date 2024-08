Hollywood-staking weegt op bezoekersaantallen Kinepolis in eerste semester 2024, maar line-up voor de rest van het jaar is veelbelovend

22 augustus 2024, 7u00

Kinepolis kende zoals verwacht een uitdagende eerste jaarhelft, met minder bezoekers door een pover blockbusteraanbod. De lange staking in Hollywood vorig jaar verhinderde een terugkeer naar het rijke filmaanbod van voor de pandemie, maar beterschap kondigt zich aan. Sinds juni is een kentering ingezet dankzij het succes van onder meer ‘Inside Out 2’ en ‘Deadpool & Wolverine’ en in het najaar staan tal van grote releases gepland, onder meer het zeer geanticipeerde ‘Joker: Folie à Deux’, ‘Gladiator II’ en ‘Moana 2’.

De omzet, EBITDA, EBITDAL en winst daalden in het eerste semester ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de bezoekersdaling. De omzet per bezoeker daarentegen steeg opnieuw licht. Kinepolis blijft wat betreft financiële resultaten toonaangevend in de industrie en investeert verder in innovatie en premium filmervaringen die leiden tot een hogere klantentevredenheid en omzetgroei per bezoeker en bijdragen aan de langetermijn-resultaatsontwikkeling van de Groep.

Belangrijke realisaties H1 2024

Opening van 12 nieuwe ScreenX-zalen in Europa en Noord-Amerika

Opening van 6 nieuwe Laser ULTRA-zalen (België, Frankrijk, VS)

Verdere uitrol VIP Seats (VS), Premiere Seats (Canada) en Cosy Seats (Europa)

Renovatie van de overgenomen bioscopen Kinepolis Amnéville en Béziers (FR)

Eerste editie Kinepolis Innovation Lab Summit

Kinepolis ontvangt 2024 Milestone Award op CineEurope in Barcelona

Aanstelling van Dhr. Pieter-Jan Sonck als nieuwe CFO





Kerncijfers H1 20241

De totale opbrengsten bedroegen € 242,8 miljoen, een daling met 14,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dankzij een lichte stijging van de verkoop per bezoeker (tickets, dranken en snacks) daalde de omzet minder sterk dan het bezoekcijfer (-16,7% bezoekers ten opzichte van het eerste semester 2023).





€ 64,3 miljoen in 2023. De EBITDAL per bezoeker daalde van € 3,83 in het eerste semester van 2023 naar € 2,65 in het eerste semester van 2024.





bedroeg € 0,1 miljoen, ten opzichte van € 20,8 miljoen in 2023. De vrije kasstroom bedroeg € 12,5 miljoen.





bedroeg € 12,5 miljoen. De netto financiële schuld (NFS), exclusief leaseverplichtingen, is gestegen met

€ 13,6 miljoen van € 378,3 miljoen per 31 december 2023 tot € 392,0 miljoen per

30 juni 2024.





Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de eerste jaarhelft:

“De staking heeft het herstel van het Hollywood-aanbod verder vertraagd, waarbij we vaststellen dat de impact hiervan vooral voelbaar is in de periode tot en met mei. Vanaf de maand juni breken de nieuwe grote releases zoals ‘Inside Out 2’ en ‘Deadpool & Wolverine’ nieuwe Box Office-records, waarmee de toon is gezet voor een najaar met een beter gevulde filmkalender.

Onze strategische inzet op beleving blijft zorgen voor zeer positieve resultaten, ook in Noord-Amerika. Ik ben bovendien bijzonder trots op de succesvolle organisatie van onze eerste Kinepolis Innovation Lab Summit, die zorgt voor een nieuw elan inzake creativiteit en innovatie vanop de vloer.”

Tussentijds financieel verslag in bijlage.

1 Cijfers van 1 januari tot 30 juni 2024.

