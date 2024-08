Meget tilfredsstillende resultat for 1. halvår 2024 i Danske Andelskassers Bank

Selskabsmeddelelse nr.10 /2024 | 22. august 2024

Danske Andelskassers Bank A/S’ regnskab for 1. halvår 2024 viser et meget tilfredsstillende resultat før skat på 160,4 mio. kr. mod 143,5 mio. kr. i 1. halvår 2023, hvilket er en fremgang på 11,7 %.

Basisindtjeningen steg med 9,3 % til 133,7 mio. kr. i 1. halvår 2024 mod 122,3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fremgangen skyldes blandt andet de seneste års rentestigninger i kombination med stigningen i forretningsomfanget, som har resulteret i en stigning i nettorenteindtægterne til 255,9 mio. kr. i 1. halvår 2024 mod 222,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nettogebyrindtægterne var i 1. halvår 2024 på 128,2 mio. kr. mod 139,9 mio. kr. i 1. halvår 2023. Faldet på 8,3 % skyldes blandt andet afmatningen på boligmarkedet.

Sammen med en markant stigning i udbytte af sektoraktier er nettorente- og gebyrindtægterne steget med 9,1 % til 407,0 mio. kr. i 1. halvår 2024 mod 372,9 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Omkostningerne steg i 1. halvår 2024 med 9,3 % til 267,9 mio. kr. mod 245,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Overenskomstmæssige lønstigninger, etablering af nye rådgivningscentre i København Nord og Horsens samt øgede omkostninger til blandt andet hvidvaskhåndtering har trukket omkostningerne op.

I 1. halvår 2024 var resultatet før skat påvirket af positive kursreguleringer på 31,0 mio. kr. mod 35,8 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Generelt ser vi stadig en robust kreditkvalitet hos bankens kunder, hvilket er afspejlet i lave nedskrivninger i 1. halvår 2024 på 4,3 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. i samme periode sidste år.

Egenkapitalen blev forrentet med 11,8 % p.a.

Danske Andelskassers Bank fastholder forventningerne til en basisindtjening i intervallet

225–265 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 225–285 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til halvårsrapporten:

”2023 var kendetegnet ved en stærk og meget tilfredsstillende vækst i bankens kerneforretning. En udvikling som er fortsat i 1. halvår 2024. Det er især effekterne af rentestigningerne i 2023 og den positive udvikling i bankens udlån og indlån, som har ført til en stigning i renteindtægterne. Omvendt har vi set et fald i vores gebyrindtægter, som blandt andet skyldes den lave aktivitet på boligmarkedet. Selv om renterne nu er begyndt at falde, forventer vi ikke en væsentlig stigning i aktiviteten og dermed heller ikke en stigning i indtægterne.

Trods en lavere aktivitet ser vi en meget positiv vækst i det samlede forretningsomfang. Det er helt i tråd med et strategisk og vedholdende fokus på vækst, der bl.a. har ført til, at vi har åbnet to nye rådgivningscentre i København Nord og Horsens, som begge er kommet godt fra start.

Vi ser en stærk sammenhæng mellem høj medarbejdertrivsel, en høj kundetilfredshed og vækst. Derfor har vi et stort fokus på, hvordan vi spiller hinanden gode, hvor hver enkelt medarbejder skal opleve en god arbejdslyst. Uddannelse prioriteres i den forbindelse højt.

Vi er glade for den positive udvikling og sammen med et solidt økonomisk grundlag, ser vi frem mod fortsat fremgang og vækst.”

Hovedpunkter fra regnskabet for 1. halvår 2024:

Resultat før skat på 160,4 mio. kr. mod 143,5 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Basisindtjeningen er steget med 9,3 % til 133,7 mio. kr. mod 122,3 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Egenkapitalforrentning før skat på 11,8 % p.a.

Høj kapitalprocent på 29,9 % og en overdækning i forhold til kapitalkrav på 13,6 procentpoint.

Overdækning til NEP-krav på 10,3 procentpoint.

Nettogebyrindtægterne er faldet med 8,3 % til 128,2 mio. kr. mod 139,9 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Udgifterne til personale og administration er steget med 9,3 %.

Positive kursreguleringer på 31,0 mio. kr. mod 35,8 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Nedskrivninger på 4,3 mio. kr. mod 14,6 mio. kr. i 1. halvår 2023.

Stigning i udlånet på 1,1 % til 7.803 mio. kr. mod 7.718 mio. kr. pr. 30. juni 2023.

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikations- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller meb@andelskassen.dk

