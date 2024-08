Muudatused Admiral Markets AS-i juhatuses ning majandusaastateks 2024 ja 2025 audiitori nimetamine

Admiral Markets AS-i nõukogu nimetas alates 21. augustist 2024 ühingu uueks juhatuse liikmeks Eduard Kelvet’i. Eduardi peamisteks vastutusvaldkondadeks jäävad riskijuhtimine ja vastavuskontroll.

Eduard on seotud Admiralsi grupiga alates 2022. aasta augustist, olles olnud MoneyZen OÜ juhatuse liige ja Admiral Markets AS vastavuskontrolli juht. Lisaks Admirals grupile on ta ka AETERNUM OÜ juhatuse liige. Enne Admiralsiga liitumist on Eduard Kelvet olnud Citadele banka Eesti filiaali vastavusjuht ja haldusdirektor. Ta oli ka AS TBB panga juhatuse liige.

Admiral Markets AS juhatus töötab alates 21.08.2024 järgmises koosseisus: Sergei Bogatenkov, Andrey Koks ja Eduard Kelvet.

Samuti annab Admiral Markets AS teada, et ühingu ainuaktsionär Admirals Group AS kinnitas äriühingu audiitoriks majandusaastateks 2024 ja 2025 audiitorettevõtte Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299). Audiitorile makstakse tasu vastavalt sõlmitavale lepingule.

Lisainfo: