Midland et SOQUEM identifient sur Nachicapau de nouveaux indices minéralisés hautes teneurs et élargissent l’empreinte du système hydrothermal à cuivre, or et argent

MONTRÉAL, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. («Midland») (TSX-V : MD) en partenariat avec SOQUEM inc. («SOQUEM») a le plaisir d’annoncer la découverte de nouveaux indices minéralisés de cuivre, or et argent sur le projet Nachicapau. Ce programme d’exploration fait suite aux découvertes en 2022 et 2023, d’horizons et de veines minéralisées à hautes teneurs sur une superficie de 7 km2. La campagne de 2024 avait pour objectif de délimiter l’étendue de ce système hydrothermal majeur, caractérisé par un fort contrôle structural. Ces nouveaux résultats s’inscrivent dans le cadre de l’alliance stratégique conclue entre Midland et SOQUEM («l’Alliance») dans la Fosse du Labrador au Nunavik, Québec.



Faits saillants :

Découverte de 11 nouveaux indices de Cu-Au-Ag associés à des veines minéralisées en digénite, bornite et malachite

38 échantillons, dont 30 en affleurement, rapportent des teneurs > 0,1% Cu et 15 échantillons ont rapporté des teneurs > 1% Cu jusqu’à 39,90% Cu

De nouvelles veines minéralisées sont identifiées à 10 km au sud-est du secteur principal et rapportant jusqu’à 5,22% Cu, 13,8 g/t Ag, 0,65 g/t Au. Peu de travaux d’exploration ont été menés entre les deux secteurs.

La minéralisation aurifère se caractérise par des teneurs anomales > 0,10 g/t Au dans 10 échantillons de veines minéralisées jusqu’à 1,51 g/t Au.

Réalisation de 768,2 km de levé magnétique par drone



Une campagne d’échantillonnage géochimique a été menée au début de l’été 2024, permettant le prélèvement de 231 échantillons de roches, sur la propriété Nachicapau. Ces travaux ont mené à la découverte, en affleurement, de nombreuses veines cuprifères minéralisées en digénite, bornite et malachite sous forme d’amas pouvant atteindre plusieurs centimètres. Les meilleures teneurs retournent 39,90% Cu, 308,00 g/t Ag et 0,04 g/t Au et 15,40% Cu, 84,70 g/t Ag et 1,51 g/t Au. Ces veines sont injectées dans les roches de la formation de Murdoch et contiennent aussi de la calcite, de la dolomie, du clinochlore et de la spécularite. Leur épaisseur est variable de centimétrique à pluridécimétrique avec une extension latérale de quelques mètres. Leur distribution dans la zone principale s’étend jusqu’à 3,7 km au sud-est des horizons à Cu-Au-Ag découverts en 2022. D’autres veines minéralisées rapportant jusqu’à 5,22% Cu, 13,8 g/t Ag, 0,65 g/t Au sont également identifiées dans un nouveau secteur situé à 10 km au sud-est de la zone principale. Peu de travaux d’exploration ont été menés entre ces deux secteurs. La densité et la répartition de ces veines sur plusieurs kilomètres attestent de la présence d’un système hydrothermal majeur à l’échelle régionale.

Un levé de géochimie de sol (Horizon B) au cours duquel 493 échantillons ont été prélevé, a été réalisé dans la partie sud de la propriété. Le secteur couvert correspond à des roches volcaniques mafiques et sédimentaires de la formation de Murdoch, imbriquées par une série de failles de chevauchement associées à la faille de Robelin. Ces échantillons, analysés en temps réel au XRF, ont permis de mettre en évidence plusieurs anomalies en cuivre dont certaines ont été visitées lors de la campagne.

Un levé magnétique par drone totalisant 768,2 km a été effectué et couvre la zone principale des découvertes faites entre 2022 et 2024. Ce levé permettra d’affiner la compréhension structurale du secteur.

Le tableau suivant présente les meilleurs résultats obtenus sur des échantillons choisis.

Numéro

d'échantillon

UTM_E UTM_N Cu Ag Au m m % g/t g/t C1456513 559735,7 6276078,6 39,90 308,00 0,04 C1456514 559811,7 6275880,2 34,10 203,00 0,13 C1456119 559703,8 6275366,9 23,90 238,00 1,40 C1456414 560124,2 6275164,5 15,40 84,70 1,51 C1456310 559701,6 6275375,2 6,73 78,00 0,09 C1456166 560026,9 6273675,5 5,98 22,00 0,08 C1456030 568178,5 6266632,5 5,22 13,80 0,65 C1456164 560425,7 6273921,6 4,94 32,20 0,20 C1456408* 559591,0 6275762,9 4,55 44,00 0,02 C1456116 559719,2 6275458,6 2,95 27,60 0,02 C1456046 560378,7 6274541,2 1,82 5,00 0,03 C1456511 559769,8 6276424,8 1,65 2,10 0,66 C1456103 558723,8 6277264,0 1,29 10,10 0,19 C1456104 558724,8 6277262,0 1,15 8,80 0,20 C1456117 559718,6 6275457,5 1,01 11,50 0,01 C1456165 560027,9 6273685,7 0,67 3,50 0,03 C1456045 560359,9 6274373,0 0,61 1,50 0,01 C1456109* 559537,7 6275725,2 0,47 5,40 0,03 C1456558 560359,4 6274841,3 0,47 1,70 0,01 C1456167 559999,9 6273674,5 0,45 1,60 0,01 C1456138 567744,9 6266370,3 0,43 1,90 0,10 C1456413 559890,4 6275197,7 0,41 5,10 0,08 C1456512 559787,0 6276406,3 0,38 0,60 0,05 C1456402 558602,0 6277374,9 0,32 1,10 0,07 C1456409* 559646,3 6275859,6 0,31 3,80 < LD C1456515 561444,0 6275547,0 0,27 1,90 0,01 C1456410 559845,6 6275771,0 0,27 1,80 0,01 C1456411 559439,4 6275209,8 0,24 2,00 0,01 C1456003 574596,0 6261962,7 0,23 0,30 0,02 C1456406* 559459,4 6275909,3 0,20 2,60 0,01 C1456007* 561488,1 6275513,2 0,13 1,10 < LD C1456519* 561717,0 6275650,2 0,13 0,50 0,12 C1456311 559690,6 6275389,0 0,13 0,70 < LD C1456129* 566554,7 6267927,3 0,12 0,60 0,05 C1456014 560915,7 6275066,6 0,12 < LD 0,01 C1456563 572819,6 6263231,6 0,12 < LD 0,01 C1456162* 560545,1 6274066,2 0,11 < LD 0,03 C1456309 559716,9 6275461,7 0,10 2,70 0,01

* Échantillon choisi prélevé dans un bloc

Ces résultats s’ajoutent à une série de découvertes réalisées en 2022 et 2023 qui positionnent le secteur comme une cible d’exploration de premier plan dans la Fosse du Labrador. Les travaux en 2024 ont permis d’étendre l’empreinte en surface de ce système hydrothermal à cuivre, or et argent dont l’envergure n’est toujours pas définie. La majeure partie des données récoltées durant la campagne sont en cours de traitement et permettront de définir la stratégie pour 2025. De nombreuses cibles de surface demeurent encore inexplorées sur la propriété, notamment l’intervalle de 10 km, séparant les 2 secteurs contenant les veines minéralisées en digénite, bornite et malachite. L’exploration en surface se poursuivra donc dans cette zone et vers le sud afin de préciser l’extension de ce système à cuivre, or et argent. Les travaux d’exploration en 2025 se concentreront également sur l’identification de cibles de forages visant à évaluer le potentiel en profondeur.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roches et de sols du projet sont analysés au laboratoire Actlabs de Ancaster (Ontario) par ICP-MS avec dissolution 4 acides pour les métaux et par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique pour l’or. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. En mars 2023, une entente de coentreprise a été signée entre Midland et SOQUEM afin de définir les termes qui régissent les travaux d’exploration et de développement sur le groupe de titres miniers définissant la propriété Nachicapau. En 2024, l’Alliance a poursuivi ses travaux dans la Fosse du Labrador et sur le projet Nachicapau avec un budget annuel conjoint d’un million $ (50% Midland et 50% SOQUEM).

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Exploration Brunswick inc., Electric Element Mining Corp., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Richard St-Cyr géo., Directeur de l’exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

