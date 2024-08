VGP Halfjaarresultaten 2024

Gereguleerde informatie - Voorwetenschap

23 augustus 2024, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2024:

Een resultaat voor belastingen van € 154,6 miljoen (een stijging van 218% t.o.v. H1 ’23) gerealiseerd door € 33 miljoen netto huur- en hernieuwbare energie inkomsten, € 15,7 miljoen joint venture management fee inkomsten en € 99,1 miljoen netto waarderingswinsten op de portefeuille

Op 30 juni 2024 is in totaal 835.000 m 2 in aanbouw in 34 projecten die samen goed zijn voor

€ 56,8 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten eens volledig gebouwd en verhuurd 326.000 m 2 aan projecten opgestart in H1'24, goed voor € 21,6 miljoen aan huurinkomsten zodra volledig gebouwd en verhuurd Het voorverhuur percentage bedraagt 70,11% als gevolg van het sluiten van verschillende grote huurcontracten tot op heden. Projecten die reeds meer dan zes maanden in aanbouw zijn, hebben een voorverhuurratio van 74,2%

met een ontwikkelingspotentieel van 3,7 miljoen m na de acquisitie van 375.000 m aan nieuwe grondstukken en de verkoop van VGP’s aandeel in de LPM Joint Venture in H1 ’24 De bruto-inkomsten uit hernieuwbare energie stegen met 31% op jaarbasis tot € 3,8 miljoen, ondanks de aanzienlijke daling van de energieprijzen, door een stijging van de fotovoltaïsche (PV) capaciteit met 115% op jaarbasis naar een operationele capaciteit van 143,3 MWp (tegenover 66,6 MWp in juni ‘23). Er is 29,7 MWp aan PV-projecten in ontwikkeling en nog eens 92,6 MWp wordt gepland. Een eerste 6,8 MWh batterijproject is geïnitieerd om het eigen verbruik te verbeteren en de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet te verlichten

1 Vergeleken met 31 december 2023 en inclusief Joint Ventures aan 100%.

2 Zie ‘winst- en verliesrekening. proportioneel geconsolideerd’

3 Waarvan 4.410.000 m2, of 190 gebouwen in de JV’s en 1.222.000 m2, of 39 gebouwen in de eigen portefeuille





Bijlage