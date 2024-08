IBA conclut un accord avec University of Pennsylvania Health System pour deux solutions de protonthérapie Proteus®ONE

Un accord dans la continuité du partenariat à long terme entre IBA et University of Pennsylvania

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 27 août 2024 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT) le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé un Protocole d'Accord avec University of Pennsylvania Health System pour l'installation de deux solutions de protonthérapie compactes Proteus®ONE1 au Penn Presbyterian Medical Center de Philadelphie, PA, États-Unis. Le contrat final devrait être signé plus tard cette année.

University of Pennsylvania est un client de longue date d'IBA ainsi qu'un partenaire clé dans le développement de ConformalFLASH®2, organisation leader dans le domaine de l'irradiation Flash par protons. Depuis 2010, l'université a traité plus de 10 000 patients avec une solution Proteus®PLUS d'IBA avec cinq salles de traitement au Roberts Proton Therapy Center de Philadelphie.

Les deux systèmes Proteus®ONE seront installés côte à côte. Cette configuration a été conçue pour améliorer la disponibilité clinique et maximiser l'efficacité du traitement des patients. L'accord comprend également un contrat de services d'exploitation et de maintenance qui seront fournis par IBA. Le Penn Presbyterian Medical Center (PPMC) prévoit de commencer le traitement des patients en 2027.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Nous sommes heureux de poursuivre et de renforcer notre partenariat historique avec University of Pennsylvania et de participer à son plan d'expansion de la protonthérapie. L’institution est un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la protonthérapie. La confiance qu'ils accordent à l'innovation et au développement futurs d'IBA témoigne de la qualité de l’équipement et des services que nous fournissons pour garantir un fonctionnement optimal de nos systèmes Proteus. Nous sommes impatients de collaborer avec l'université afin de mener ConformalFLASH® à des opérations cliniques. »

Le professeur James M. Metz, titulaire de la chaire Henry K. Pancoast de radio-oncologie et de la chaire de radio-oncologie de l'université de Pennsylvanie, a ajouté : « Nous sommes ravis de poursuivre notre plan stratégique en protonthérapie en intégrant deux solutions IBA à salle unique au Penn Presbyterian Medical Center. Cela représente une part importante de nos efforts pour étendre nos services de protonthérapie à travers la région avec une technologie de pointe et pour augmenter l'accès à cette importante thérapie contre le cancer. »

FIN

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont les marques déposées de Proteus®235.

2 ConformalFLASH® est une marque déposée de la solution d'irradiation Proton FLASH d'IBA, actuellement en phase de recherche et développement.





Pièce jointe