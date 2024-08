Quadient signe un contrat majeur en Amérique du Nord, soulignant sa force d’intégration de solutions d’automatisation des communications digitales et du courrier

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d’un nouveau contrat majeur avec un leader mondial des services financiers en Amérique du Nord. Le contrat d'une valeur d'environ 1,4 million d'euros par an a été signé pour une période initiale de trois ans. Ce succès met en lumière la capacité de Quadient à répondre aux besoins complexes de communication des grandes organisations, en s’appuyant sur son large portefeuille de plateformes d'automatisation digitale et de traitement du courrier, complété par des services de conseil et professionnels de haut niveau.

Après une analyse approfondie de ses communications et de ses processus existants, avec le soutien de l'équipe de consultants de Quadient, l'organisation a choisi de remplacer sa solution existante par la plateforme primée de gestion des communications avec les clients (CCM), Quadient Inspire. Celle-ci est fournie sous forme de services gérés, afin de leur assurer une mise en œuvre plus rapide sans avoir recours à des ressources techniques internes. La plateforme d'automatisation digitale de Quadient aidera à concevoir, générer et traiter en toute transparence des milliers de communications clients quotidiennes, permettant ainsi à l'organisation de relever les défis de stratégies de communication clients en constante évolution. En s'appuyant sur son portefeuille global de technologies et de services, Quadient fournit également des solutions d'automatisation du courrier additionnelles, apportant ainsi un service complet et de haut niveau adapté aux besoins du client, pour une efficacité et une satisfaction client optimales.

« Je suis extrêmement fier pour Quadient et pour nos équipes d'avoir été sélectionnés parmi d'autres fournisseurs par l'un des principaux leaders des services financiers en Amérique du Nord, validant ainsi notre approche stratégique visant à fournir une plateforme technologique globale capable de traiter toute la complexité de la gestion des communications d'entreprise sur différents canaux », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Ce succès met en évidence notre capacité à pivoter et à proposer une combinaison de solutions logicielles, matérielles et de services de haute qualité permettant d'obtenir les résultats attendus par les entreprises. L'expertise de notre équipe Mail et de notre organisation dans son ensemble a été déterminante pour gagner et conserver la confiance de cette entreprise depuis plus de 20 ans, comme tant d'autres à l'échelle mondiale. Nous continuerons à nous concentrer sur la mise en place de solutions évolutives et innovantes avec agilité, en tirant parti de la force de nos offres d'automatisation digitale et du courrier, comme aucun autre acteur sur le marché ».

Ce contrat majeur dans le secteur des services financiers témoigne de la stratégie de Quadient de stimuler sa croissance en proposant des solutions à forte valeur ajoutée et intégrant l’ensemble de son portefeuille de solutions intelligentes. Quadient est aujourd'hui idéalement positionnée pour répondre à un large éventail de besoins en matière de gestion de la communication, du support papier au numérique, en s'appuyant sur les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et le machine learning, augmentant ainsi la valeur totale de ses clients. Dans son plan stratégique récemment dévoilé « Elevate to 2030 », Quadient a annoncé qu'elle continuerait de se concentrer sur la fourniture de solutions à forte valeur ajoutée à sa base existante de clients courrier, tout en élargissant son empreinte en répondant aux besoins variés des entreprises en matière de gestion de la communication et en proposant des solutions à la fois sur mesure et évolutives. L'entreprise prévoit qu'environ 70% de son ambition de croissance pour 2030 proviendra de cette stratégie de développement.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

