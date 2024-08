Vaisala

28.08.2024

Vaisala valittu modernisoimaan sääjärjestelmiä 14 lentokentälle Indonesiassa

Vaisala on valittu vahvistamaan Indonesian lentokenttien turvallisuutta ja säänkestävyyttä. Hankkeen arvo on noin 25 miljoonaa euroa. Indonesian saaristovaltiossa, johon kuuluu yli 17 000 saarta, lentoliikenne on elintärkeää sekä ihmisten että tavaroiden kuljettamisessa. Indonesiassa kirjattiin yli 52 miljoonaa kotimaan ja 7 miljoonaa kansainvälistä lentomatkustajaa vuonna 2022*.

Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala on tänään allekirjoittanut sopimuksen Indonesian Ilmatieteen laitoksen (BMKG) kanssa 14 lentokentän sääjärjestelmien ja -laitteiden modernisoinnista. Sopimuksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä Vaisalan kaikkien aikojen suurimman yksittäisen lentosäätilauksen. Tilaus kirjataan Vaisalan saatuihin tilauksiin hankkeen rahoitussopimuksen vahvistuttua.

"Lentoturvallisuuden tulee olla taattu kaikkialla maailmassa. Myös nopeasti kehittyvissä ja kasvavissa maissa lentomatkustajien tulee voida luottaa siihen, että lentäminen on turvattu parhailla mahdollisilla automaattisilla sääjärjestelmillä. Tämä on erityisen tärkeää Indonesiassa, jossa trooppinen ilmasto tuo mukanaan ukkosmyrskyjä ja muita nopeasti muuttuvia sääilmiöitä, jotka voivat vaikuttaa matkustajien ja maahenkilöstön turvallisuuteen", sanoo Jarkko Sairanen, Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja.

Yhdysvaltain kansainvälisen kaupan hallinnon tietojen mukaan Indonesia on lentokonehankintojen ja kauppa-arvon perusteella laskettuna maailman toiseksi nopeimmin kasvava ilmailumarkkina Kiinan jälkeen. Indonesian lentokenttäinfrastruktuuriin investoiminen on välttämätöntä lentoliikenteen nopean kasvun vuoksi.

"Vuosia kestänyt yhteistyömme BMKG:n kanssa saavuttaa tällä sopimuksella uuden virstanpylvään. Tilaus sisältää uusinta lentosääteknologiaa, kuten Vaisalan automatisoidun AviMet® -lentosääjärjestelmän (AWOS) kahdeksalle lentokentälle. Lisäksi neljälle lentokentälle tulee tuuliväänteestä varoittava järjestelmä, joka rakentuu Vaisalan X-kaistan säätutkasta ja skannaavasta tuulilidarista. Projektiin sisältyy myös Suomen Ilmatieteen laitoksen SILAM-malli, jota voidaan käyttää tulivuorenpurkausten aiheuttamien tuhkapilvien liikkeiden arvioimiseen. Koska Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaalla ja siellä on arviolta 80 aktiivista tulivuorta, on tämä merkittävä lisäys Indonesian lentoturvallisuuteen", Sairanen toteaa.

Projekti rahoitetaan ulkoministeriön hallinnoiman Investointituki kehittyville maille -rahoitusinstrumentin (PIF) kautta, joka soveltuu projekteihin, jotka vastaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kehittyvissä maissa. Projektin arvioidaan kestävän kolme vuotta ja alkavan vuonna 2025, kun PIF-lainasopimus on saatu solmittua ja ulkoministeriö on antanut lopullisen hyväksyntänsä rahoitukselle.

* Indonesian tilastokeskuksen (BPS) tiedot

