Havila Kystruten AS: Regnskap for andre kvartal 2024

Sammendrag

Selskapets positive utvikling fortsetter med solid topplinjevekst, og Havila Kystruten leverer i andre kvartal 2024 sitt første positive driftsresultat (EBITDA).

Inntektene i andre kvartal 2024 utgjorde MNOK 369, en økning fra MNOK 172 i samme periode i fjor. For første halvår var inntektene MNOK 662, opp fra MNOK 289 året før. Justert for vekst i antall skip tilsvarer dette en inntektsøkning på henholdsvis 7 % for andre kvartal og 15 % for første halvår. Havila Pollux var midlertidig ute av drift i to rundturer i mai på grunn av tekniske problemer. Inntektstapet knyttet til dette er hovedsakelig dekket igjennom selskapets inntektsforsikring.

Veksten i inntekter drives både av høyere belegg (69 % mot 62 % i fjor) og økt gjennomsnittlig lugarinntekt (forhåndssalg) på NOK 5 200 mot NOK 4 500 i andre kvartal 2023. Belegg og gjennomsnittlig inntekt per lugar har også økt i første halvår sammenlignet med i første halvår i fjor. Kontraktsinntektene er KPI-justert i forhold til 2023.

Driftskostnadene var MNOK 311 i andre kvartal, hovedsakelig knyttet til ordinære driftskostnader for fire skip. En del kostnader er avhengig av passasjervolum, men de største postene påvirkes ikke vesentlig av belegg.

EBITDA var positiv med MNOK 58 i andre kvartal, opp fra negativt MNOK 15 samme periode i fjor. For første halvår var EBITDA MNOK 41, mot negativt MNOK 111 i fjor.

Resultatet og balansen påvirkes vesentlig av svingninger i valutakurser, spesielt av verdien av norske kroner mot euro, noe som skaper urealisert kurstap siden skipsfinansieringen er i euro. Urealisert kurstap har også påvirket den bokførte egenkapitalen. Når man derimot justerer for skipsmeglerverdier og tar hensyn til at annenhåndsmarkedet for skipene opererer i utenlandsk valuta, er den verdijusterte egenkapitalen betydelig positiv.

Flåtens operasjonelle oppetid var 94 % i andre kvartal. CO2-utslippene var 36 % lavere sammenlignet med referansetallene på Kystruten fra 2017. Selskapet nådde målet om mindre enn 75 gram matavfall per gjestedøgn i andre kvartal med et resultat på 70 gram.

Per utgangen av august er 70 % av kapasiteten for 2024 solgt, og forventningene for året justeres noe. Høysesongsalget startet sent for de to siste skipene, og høyere frafall i gruppeallokeringer enn forventet har vært utfordrende å selge opp på kort varsel. Selskapet har derfor innført strengere betingelser for gruppeallokeringer fremover. For 2024 forventes et gjennomsnittlig belegg på rundt 75%.

Fremtidig utvikling

Utsiktene for videre positiv utvikling er gode. Skipene har fått en svært god mottakelse både blant passasjerer og kystbefolkningen, og selskapet forventer at de moderne og miljøvennlige skipene, sammen med en styrket merkevare, vil bidra til økt etterspørsel fremover.

Strategien med å tilby kortere turer åpner for nye, spennende kommersielle muligheter, rettet mot reisende med høyere betalingsvillighet - muligheter som selskapet aktivt arbeider med å utvikle. Spesielt ser vi potensiale for å øke belegget og antall passasjerer på sørgående rute fra Kirkenes til Bergen, som tradisjonelt har lavere belegg enn nordgående fra Bergen til Kirkenes.

Selskapet er også godt posisjonert for ytterligere inntektsvekst gjennom økte priser. Realiserte priser hittil i 2024 har delvis vært påvirket av tidligere års billettsalg, hvor ombookinger ved kanselleringer har blitt gjort til opprinnelig pris, samt kampanjer med lavere priser for større grupper for å bygge merkevaren og sikre et grunnbelegg i oppstartsfasen. Imidlertid har digitalt salg i egne kanaler nært avreisetidspunkt oppnådd betydelig høyere priser, og selskapet ser en stadig vekst i direktebestillinger gjennom egne kanaler.

Resultat for 2. kvartal 2024

- Inntektene var totalt MNOK 369, hvorav MNOK 97 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

- Totale driftskostnader består av MNOK 42 i varekostnader, MNOK 103 i lønnskostnader og MNOK 166 i andre driftskostnader.

- Driftsresultat før avskrivning ble MNOK 58.

- Avskrivninger var MNOK 62.

- Netto finansposter var MNOK - 96.

- Resultat før skatt ble MNOK - 99.

Balanse og likviditet per 30.06.2024

- Sum varige driftsmidler var MNOK 4 260, hvorav skip utgjorde MNOK 4 200. Ved utgangen av perioden var gjennomsnittlig meglerverdi for skipene estimert til 704 millioner euro (MEUR).

- Omløpsmidler var MNOK 497, der bankbeholdning utgjorde MNOK 280 hvorav MNOK 5 er bundne midler for skattetrekk.

- Bokført egenkapital var MNOK 8. En verdijustert egenkapital, basert på skipsmeglernes verdivurderinger, er vesentlig høyere.

- Balanseført verdi av langsiktig gjeld var MNOK 4 083, hvorav gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde MNOK 2 982.

- Sum kortsiktig gjeld var MNOK 667.

- Netto kontantstrøm fra drift var MNOK 28. Andre tidsavgrensningsposter er hovedsakelig knyttet til forskuddsbetalinger for fremtidige reiser.

- Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -13.

- Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 74.

Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 533 fast ansatte per 30.06.24, hvorav 482 sjøansatte og 51 i administrasjonen.

Kontakter:

Administrerende direktør: Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør: Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

