Il presente comunicato stampa non costituisce una sollecitazione all'acquisto o un'offerta delle Obbligazioni (come definite di seguito) negli Stati Uniti d'America o verso, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi (come definito nel Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di soggetti statunitensi a meno che non siano registrati o esenti dalla registrazione ai sensi del Securities Act. EssilorLuxottica non intende registrare nessuna parte dell'offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica delle Obbligazioni negli Stati Uniti.

Le Obbligazioni sono state offerte solo a investitori qualificati come definito dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”). Le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute agli investitori retail. Nessun documento contenente le informazioni chiave ai sensi del regolamento (UE) No 1286/2014 (c.d. “PRIIPS”) è stato né sarà preparato.

Ai fini della presente disposizione, l'espressione "investitore retail" indica una persona che ha una (o più) delle seguenti caratteristiche:

(i) è un cliente retail come definito al punto (11) dell'articolo 4 della Direttiva 2014/65 / UE (c.d. "MiFID II"); o

(ii) è un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97, laddove quel cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito al punto (10) dell'articolo 4(1) della MiFID II.

EssilorLuxottica: lanciata con successo emissione obbligazionaria per un valore di 2 miliardi di Euro al 2,99%1

Parigi, Francia (29 agosto 2024 – ore 19:45) – EssilorLuxottica (valutata A2 stabile da Moody’s e A stabile da S&P) ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 2 miliardi di Euro con tranche a 4,5 e 7,5 anni e con cedola rispettivamente del 2,875% e 3,00% (le “Obbligazioni”), con un tasso medio, a seguito delle operazioni di copertura, del 2,99%.

La domanda ha raggiunto un picco di circa 5 miliardi di Euro da investitori istituzionali di qualità, confermando l’elevata fiducia degli investitori nel modello di business di EssilorLuxottica e la qualità del suo profilo di credito.

I proventi di questa emissione permetteranno di finanziare le generali finalità aziendali.

Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 5 settembre 2024.

1 Tasso medio a seguito delle operazioni di copertura.

