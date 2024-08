Dassault Aviation : La Serbie fait l’acquisition de 12 Rafale

La Serbie fait l’acquisition de 12 Rafale

(Saint-Cloud, le 29 août 2024) – En présence du Président de la République Française, Emmanuel Macron, et du Président de la République Serbe, Aleksandar Vučić, le Président-Directeur général de Dassault Aviation, Éric Trappier, a signé ce jour à Belgrade, avec le Ministre serbe de la Défense, Bratislav Gašić, un contrat portant sur l’acquisition de 12 Rafale pour équiper la Force aérienne et la Défense aérienne des Forces armées serbes.

Ce contrat reflète l’importance de la relation bilatérale entre la France et la Serbie, et témoigne de la volonté des deux Présidents de réussir ce partenariat. Il confirme, une fois de plus, le Rafale comme vecteur essentiel de souveraineté nationale.

« Au nom de Dassault Aviation et de ses partenaires, je remercie les autorités serbes de la confiance qu’elles nous accordent en choisissant le Rafale, et les assurent de notre totale mobilisation pour faire de son intégration dans les Forces armées serbes un succès. Cette décision prise par la Serbie de s’équiper pour la première fois d’un avion Dassault confirme la supériorité opérationnelle du Rafale et son excellente capacité à servir les intérêts souverains d’une nation », a déclaré Éric Trappier.

* * *

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2023, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,8 milliards d’euros. Le Groupe compte 13 500 collaborateurs. dassault-aviation.com

