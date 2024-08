2024 m. pirmojo pusmečio AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonės ir įmonių grupės neaudituoti veiklos rezultatai

Neaudituotais duomenimis per 2024 m. pirmuosius šešis mėnesius AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai pasiekė 39,118 mln. eurų, tai yra 2,7 proc. mažiau nei per pirmuosius šešis 2023 m. mėnesius, kuomet pardavimai buvo 40,191 mln. eurų. Per 2024 m. pirmą pusmetį AB „Panevėžio statybos trestas“ patyrė 1,38 mln. eurų grynojo nuostolio. 2023 m. I pusmečio grynasis nuostolis buvo 0,919 mln. eurų.

Įmonės specializacija - sudėtingi ir ilgalaikiai projektai. 2024 m. I pusmetį buvo įgyvendinami projektai, kurių pelningumą neigiamai įtakojo ankstesnių metų geopolitinės rizikos ir jų įtakota infliacija. 2024 m. I ketvirtį įmonė įgyvendino ne vieną pokytį, siekiant padidinti įmonės veiklos efektyvumą: sustiprinta vadovų komanda, supaprastinama struktūra ir t.t. Pasirašytos reikšmingos sutartys, kurios bus įgyvendinamos jau ateinančiais finansiniais laikotarpiais.

Neaudituotais duomenimis AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės konsoliduotos pajamos per 2024 m. pirmuosius šešis mėnesius sudarė 53,36 mln. eurų, kurios, lyginant su per 2023 m. I pusmečio 59,690 mln. eurų pajamomis, sumažėjo 10 proc. Per ataskaitinį 2024 m. I pusmečio laikotarpį Grupė patyrė 2,25 mln. eurų grynojo nuostolio, kai tuo tarpu per 2023 metų I pusmetį Grupės grynasis pelnas siekė 4,228 mln. eurų. AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių Grupės EBITDA per 2024 m. šešis mėnesius buvo neigiama ir sudarė -1,05 mln. eurų, per 2023 m. šešis mėnesius siekė 1,972 mln. eurų.

Reikšmingas dukterinių įmonių rezultato pablogėjimas iš dalies nulemtas pasikeitusios rinkos situacijos. Reaguojant į tai, siekiama didinti įmonių efektyvumą išgryninant jų darbo modelius, atsisakant nuostolingų veiklų.

