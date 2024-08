AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR



PRFoods AS on eelmisel majandusaastal teinud algust muutustega. Majandusaasta teisel poolel on muutunud meie kontserni struktuur – grupist on lahkunud meie arendatud väike Saaremaa avamere kalakasvatus Redstorm OÜ. Meie keskseks fookuseks on tootmisüksuste arendamine Eestis ja Suurbritannias, ning kõrvaltegevusena jätkame innovaatorina kalakasvanduste loomisel Eestis.

Lõppenud majandusaasta müügitulu kahanes eelmise aastaga võrreldes 13%, kuid neljanda kvartali käive suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12%. See kasv tulenes suuresti Saaremaa tootmisüksuse positsioonide kindlustamisest erinevatel turgudel.

Majandusaasta lõppes 17,09 miljoni euro suuruse müügituluga, võrreldes eelmise aasta 19,58 miljoni euro suuruse müügituluga. Eelmisel majandusaastal ettevõtete müügist saadud kasum on asendunud 2,78 miljoni euro suuruse kahjumiga. Võime tõdeda, et lõppenud majandusaasta on olnud meie ajaloo üks keerukamaid. Seda tingis suures osas Saaremaa tootmisüksuse müügi lõpp Soome eksporditurul ning sealse koostööpartneri otsus meiega koostöö lõpetada, viies turuosa enda tootmisüksustesse. See tähendas Soome müügi täielikku puudumist kuni 2024. aastani. Arvestades, et Saaremaa tootmisüksus on olnud kuni 2022. aasta veebruarini allhanketehas, on töö Saaremaa üksuse ülesehitamisega olnud suur väljakutse. Siinkohal avaldame tunnustust meie Saaremaa müügi- ja tootmismeeskondadele. Nende tulemuslikku tööd näitab Saaremaa üksuse käibe ja turgude kasv ning võimalused eksportturgudel.

Kui Saaremaa üksuse nullist ülesehitamine on olnud edukas, siis tuleb tunnustada ka meie Suurbritannia üksust, kes on olenemata kriisidest ja nendega kaasnevatest muutlikest olukordadest säilitanud turupositsioonid ja kasumlikkuse. Šoti juhtkond on näidanud üles meelekindlust, hoides piirkonna tuntuima kalabrändi taset ja visioone arengule.

Grupp läheb uuele majandusaastale vastu uue juhatuse ja selgete strateegiliste vaadetega, mis hõlmab ka restruktureerimiskava väljatoomist ning kõikide ajalooliste protsesside detailideni ülevaatamist. Aasta saab olema väljakutseterohke. Näiteks rahavoo juhtimine saab esimesel poolaastal kindlasti veel olema väljakutse. Kuigi grupi võlakoormust on vähendatud, on kordaja siiski veel liialt suur, mistõttu on aktsionäride jätkuv tugi vajalik.

Keerulisemaks muudab olukorra ka muutlik majandusruum Eestis, kus käibemaksutõus on tugevalt mõjutanud tarbimist ning prognoositav tõus mõjutab toidutootjaid veelgi. Elame huvitaval ajal, ning paljudes majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või ei kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 4kv 2023/2024 2023/2024 4kv 2022/2023 2022/2023 Müügitulu 4,46 17,09 3,99 19,58 Brutokasum 0,56 3,2 0,39 3,58 EBITDA äritegevusest -0,04 -0,34 -0,16 0,30 EBITDA -0,03 -0,34 -0,01 0,30 EBIT -0,52 -1,41 -0,29 -0,97 EBT -0,71 -2,68 -0,55 -0,40 Puhaskasum (-kahjum) -0,71 -2,78 -0,50 0,33 Brutomarginaal 12,52% 18,72% 9,87% 18,26% Äritegevuse EBITDA marginaal -0,94% -1,97% -3,98% 1,54% EBITDA marginaal -0,73% -1,97% -0,17% 1,54% EBIT marginaal -11,71% -8,25% -7,31% -4,95% EBT marginaal -15,84% -15,66% -13,65% 2,02% Puhaskasumi marginaal -15,83% -16,29% -12,62% 1,69% Tegevuskulude suhtarv -24,44% -27,06% -20,99% -23,97%

BILANSS

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 30.06.2024 30.06.2023 30.06.2022 Netovõlgnevus 14,3 16,7 24,7 Omakapital 5,1 8,3 8,1 Käibekapital -9,2 0,0 -3,2 Varad 23,8 30,2 38,9 Likviidsuskordaja 0,3x 1,0x 0,7x Omakapitali suhtarv 21,3% 27,4% 20,7% Finantsvõimendus 73,8% 66,9% 75,4% Võlakordaja 0,8x 0,7x 0,8x Netovõlg / äritegevuse EBITDA -42,4x 55,8x -14,5x Omakapitali tootlus -41,7% 4,1% -68,5% Varade tootlus -10,3% 1,0% -17,3%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 30.06.2024 30.06.2023 VARAD Raha ja ekvivalendid 203 394 Nõuded ja ettemaksed 2 386 2 119 Varud 1 644 1 861 Bioloogilised varad 0 772 Käibevara kokku 4 233 5 145 Edasilükkunud tulumaksuvara 0 0 Pikaajalised finantsinvesteeringud 418 381 Materiaalne põhivara 4 164 6 563 Immateriaalne vara 14 999 18 157 Põhivara kokku 19 582 25 101 VARAD KOKKU 23 815 30 246 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 10 899 2 111 Võlad ja ettemaksed 2 544 3 035 Lühiajalised kohustused kokku 13 443 5 146 Intressikandvad kohustused 3 599 15 024 Võlad ja ettemaksed 0 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 446 1 466 Sihtfinantseerimine 248 317 Pikaajalised kohustused kokku 5 292 16 807 KOHUSTUSED KOKKU 18 736 21 953 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 439 609 Jaotamata kasum (kahjum) -16 765 -13 981 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 5 079 8 033 Mittekontrolliv osalus 0 260 OMAKAPITAL KOKKU 5 078 8 293 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 23 815 30 246

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 12k 2022/2023 12k 2022/2023 Müügitulud 17 086 19 578 Müüdud kaupade kulu -13 887 -16 003 Brutokasum 3 199 3 575 Tegevuskulud -4 622 -4 693 Müügi- ja turustuskulud -2 662 -2 691 Üldhalduskulud -1 960 -2 002 Muud äritulud/-kulud 15 150 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 Ärikasum (-kahjum) -1 408 -970 Finantstulud/-kulud -1 266 1 366 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -2 675 396 Tulumaks -108 -65 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -2 783 331 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 780 303 Mittekontrolliv osalus -4 28 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -2 784 331 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -169 -231 Kokku koondkasum (-kahjum) -2 953 101 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -2 949 73 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -4 28 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -2 953 101

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

Manus