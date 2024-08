Salg af kontraktrettighed - Orri Óskarsson

F.C. København har indgået aftale om salg af kontraktrettigheden på Orri Óskarsson til REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D. Aftalen indeholder enkelte betingelser, som alle forventes opfyldt.

Salget forventes at have en positiv virkning på resultat før skat for 2024 på ca. 128 mio. kr., hvilket giver anledning til at ændre forventningerne til 2024.

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2024 nu en omsætning i niveauet 1.400 til 1.450 mio.kr. og et resultat før skat på 285 til 315 mio.kr.

