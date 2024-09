Selskabsmeddelelse nr. 38 2024















Danske Bank A/S

Bernstorffsgade 40

1577 København V

Telefon 45 14 14 00











2. september 2024





Danske Banks CFO går på pension. Ny CFO udpeget

Danske Banks Chief Financial Officer og medlem af koncerndirektionen Stephan Engels har efter næsten 5 år i banken og en aktiv erhvervskarriere på 36 år besluttet at trække sig tilbage fra sine direktionsposter. Beslutningen annonceres tidligt for at muliggøre en god overgang til hans efterfølger, idet Stephan Engels vil fortsætte i sin nuværende rolle som CFO i Danske Bank indtil den 1. marts 2025.

”Jeg er taknemmelig for muligheden for at have været en del af Danske Bank de seneste år. Men alle gode ting har som bekendt en ende. Når den tid kommer til næste år, ved jeg, at jeg kan give stafetten videre til en kompetent ledelse og en stærk organisation, hvor der er lagt en solid strategi for fremtiden,” siger Stephan Engels.

Stephan Engels, der er 62 år, har været en del af koncerndirektionen i Danske Bank siden april 2020.

”Jeg vil gerne takke Stephan for at have spillet en central rolle i vores koncerndirektion i en afgørende periode for Danske Bank og for hans betydelige bidrag til at forbedre selve kernen i vores finansielle robusthed. Han efterlader os med en udpræget stabil bank, når han går på pension næste år,” siger Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank.

Danske Bank har udpeget Cecile Hillary som ny CFO. Cecile Hillary bliver medlem af koncerndirektionen og tiltræder i Danske Bank senest den 1. marts 2025.

Cecile Hillary kommer fra en stilling som Group Treasurer i Lloyds Banking Group i England. Før hun kom til Lloyds i 2021, havde hun over en periode på 24 år en række forskellige stillinger hos Barclays, Morgan Stanley og JPMorgan. Cecile Hillary er uddannet fra IEP Paris (Sciences Po) og ESSEC Business School.

”Jeg er meget glad for, at Cecile Hillary bliver en del af Danske Bank. Hun vil bidrage med dyb faglig indsigt, erfaring med kernebankforretninger fra nogle af de største internationale finansielle institutioner og omfattende strategisk viden om dette område fra et højt niveau i den finansielle sektor,” siger Carsten Egeriis.

”Jeg glæder mig meget til at blive en del af Danske Bank, som jeg opfatter som en stærk nordisk finansiel institution samt en ambitiøs og energisk organisation,” siger Cecile Hillary.

Se også vedhæftede CV for Cecile Hillary.



Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00





Vedhæftede filer