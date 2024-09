Correction: Admiral Markets AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Admiral Markets AS 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Kuigi finantsturgudel valitses 2024. aasta esimesel poolel madal volatiilsus, saavutas Admiral Markets AS kauplemistulude kasvu ja positiivse EBITDA tänu tõhusale kulude juhtimisele.



Ettevõtte kauplemistegevuse netotulu suurenes 21%, ulatudes 6,9 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 5,7 miljonit eurot). Ettevõtte tegevuskulud vähenesid 29%, 6,8 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 9,6 miljonit eurot). EBITDA oli 1,2 miljonit eurot (2023. aasta 6 kuud: -3,0 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot (2023. aasta 6 kuud: -3,9 miljonit eurot).

Admirals otsustas 2024. aasta aprillis vabatahtlikult ajutiselt peatada uute klientide vastuvõtmise Admirals Europe Ltd jaoks. See otsus on seotud Admirals Europe Ltd püüdlustega järgida CySEC-i regulatiivorgani soovitusi ning see puudutab ainult tegevust ELi riikides.

Admirals töötab aktiivselt vajalike muudatuste rakendamise nimel oma protsessides ja toodetes, et tagada täielik vastavus regulatiivsete standarditega. Tihedas koostöös CySEC-iga soovib Admirals mitte ainult jätkata uute klientide vastuvõtmist ELi riikides, vaid ka tugevdada oma positsiooni turul vastutustundliku ja usaldusväärse partnerina.

(tuhandetes eurodes) 30.06.2024 31.12.2023 Varad Nõuded krediidiasutustele 17 174 10 175 Nõuded investeerimisühingutele 11 604 9 014 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 4 745 6 353 Laenud ja nõuded 35 540 37 274 Varud 407 311 Muud varad 674 970 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 4 180 Materiaalne põhivara 1 266 1 494 Kasutusõigusega vara 1 978 2 221 Immateriaalne põhivara 2 444 2 943 Varad kokku 80 012 74 935 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 443 217 Võlad ja ettemaksed 5 220 980 Allutatud võlakirjad 1 354 1 353 Rendikohustised 2 254 2 499 Kohustused kokku 9 271 5 049 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 67 896 67 041 Omakapital kokku 70 741 69 886 Kohustused ja omakapital kokku 80 012 74 935





(tuhandetes eurodes) 6 kuud 2024 6 kuud 2023 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt

finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 21 954 20 510 Vahendustasu tulu 656 754 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -15 951 -15 794 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 248 188 Kauplemistegevuse netotulu 6 907 5 658 Muud samalaadsed intressitulud 38 118 Intressitulu vastavalt efektiivse intressimäära meetodile 633 511 Intressikulu -78 -103 Muud tulud 212 227 Muud kulud 0 10 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest 121 -158 Netokasum/ (-kahjum) finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande -145 -77 Tööjõukulud -2 158 -2 373 Tegevuskulud -3 695 -6 316 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -738 -636 Kasutusõigusega vara kulum -242 -242 Kasum enne tulumaksu 855 -3 381 Tulumaks 0 -535 Aruandeperioodi puhaskasum 855 -3 916 Aruandeperioodi koondkasum 855 -3 916 Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 2,12 -9,69

