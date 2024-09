EXOSENS FINALISE L'ACQUISITION DE LR TECH, LEADER DES SOLUTIONS DE SPECTRORADIOMÉTRIE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE ET QUÉBEC, CANADA - 2 SEPTEMBRE 2024

Exosens annonce la finalisation de l'acquisition de la société québécoise LR Tech, spécialiste des spectroradiomètres infrarouge à transformée de Fourier ( Fourier Transform Infra-Red , FTIR).





Cette acquisition permettra à Exosens de compléter son offre de systèmes de détection et d’imagerie haut de gamme à destination des acteurs leader des marchés de la science et de l'environnement. Elle renforcera la position d'Exosens dans le secteur des outils de haute performance, avec une expérience éprouvée auprès des principaux laboratoires de recherche dans le monde.





Après la récente acquisition de Centronic, cette nouvelle étape marque un nouveau développement stratégique pour Exosens en tant que plateforme technologique de premier plan et à forte croissance. Elle confirme également la position de l’entreprise en tant que leader dans ses domaines cibles de détection et d’imagerie.





Exosens (Euronext FR001400Q9V2 - EXENS), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société québécoise LR Tech, spécialisée dans le développement et la fabrication d'appareils FTIR (Fourier Transform Infra-Red).

« Avec l'acquisition de LR Tech, nous consolidons notre position dans le domaine de l'instrumentation, en ajoutant des produits FTIR à notre portefeuille. Les complémentarités entre TELOPS et LR Tech sont une excellente occasion de développer de notre potentiel pour devenir un acteur majeur dans le domaine très exigeant des instruments de spectroscopie. Cette nouvelle transaction est une nouvelle étape majeure pour Exosens, qui poursuit ainsi sa stratégie ciblée d'acquisition relutive pour accélérer sa croissance » a commenté Jérôme Cerisier, Directeur général d'Exosens.

Basé au Québec, LR Tech, est leader dans le domaine de la spectrométrie FTIR. L’entreprise fournit des instruments de pointe avec des performances inégalées en termes de résolution, de vitesse et de précision. Elle s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel avancé et sur une expertise historique dans ses marchés finaux, tels que la défense et l'aérospatiale, l'environnement et la météorologie.

"Nous sommes très heureux d’entamer aujourd’hui un nouveau chapitre de l’histoire de LR Tech. Fondé en 2003, LR Tech est un leader dans le développement de spectroradiomètres de haute performance pour des clients de renom, à l’instar de la NASA ou du département de l'Énergie des États-Unis (DoE). Nous sommes reconnus pour notre capacité à développer et concevoir des instruments avec des caractéristiques très complexes. Rejoindre Exosens est une étape cruciale pour notre entreprise, puisque cette transaction nous permettra de consolider notre position sur le marché grâce à la synergie des forces de vente, du soutien en R&D et de l'expertise en fabrication avec TELOPS" a déclaré Luc Rochette, PDG de LR Tech.

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 600 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2) et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

exosens.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives.

