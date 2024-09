Communiqué de Stéphane TRIBOULEY

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), (la « Société ») annonce partager un communiqué écrit de Stéphane TRIBOULEY, Président du Conseil de Surveillance de la Société.

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

C'est un honneur de me présenter à vous en tant que nouveau président élu du Conseil de Surveillance de NEOLIFE.

Autodidacte de 55 ans et père de deux enfants, mon parcours atypique m'a permis d'acquérir une vaste expérience dans divers secteurs de l'entreprise. Ayant débuté par des fonctions techniques, j'ai progressivement enrichi mes compétences grâce à mes expériences professionnelles variées.

Je suis également le président et fondateur du Groupe SAB, un ensemble d'une douzaine de sociétés en France et en Europe, avec notamment cinq sites de production en région Rhône-Alpes, deux sites d'injection, et trois sites d'extrusion plastiques, dont un entièrement dédié à l'extrusion de matières composites biosourcées. C'est sur ce dernier site qu'une grande partie des produits NEOLIFE sont fabriqués.

Le Groupe SAB comprend aussi plusieurs sociétés de négoce et de sourcing, et accompagne les industriels et la grande distribution en France et en Europe dans leurs projets de recherche et développement de nouveaux produits. Son réseau mondial et son expertise logistique lui permette de les soutenir efficacement.

Crée en 2007, le Groupe SAB est devenu leader en France dans le domaine de l'extrusion plastiques. Il compte aujourd'hui une centaine de collaborateurs et génère un volume d'affaires d'environ 50 millions d'euros (70 millions d'euros pendant la période COVID, CA cumulé).

Le Groupe SAB s'inscrit depuis ses débuts dans une dynamique de forte croissance, marquée par plusieurs acquisitions et créations d'entreprises. Il collabore avec les plus grands acteurs de la GSB, GSA et industriels.

Le Groupe SAB soutient NEOLIFE depuis ses débuts, tant sur le plan technique, en développant des matières premières innovantes et des nouveaux produits, que sur le plan financier, avec la création en 2012 d'un site de production de 11 000 m² entièrement dédié à l’origine aux développements et à la fabrication des produits NEOLIFE. Ce partenariat mené en collaboration étroite avec Bernard Voisin a permis le développement pour NEOLIFE de produits innovants de haute qualité.

Ma nomination, approuvée par le Directoire, en tant que Président du Conseil de Surveillance de NEOLIFE s’inscrit dans la logique de cette collaboration.

Je m’engage, dans la limite de mes pouvoirs en tant que Président du Conseil de Surveillance, à guider NEOLIFE vers une rentabilité solide et une croissance durable, tant en France qu'à l'international, afin de positionner NEOLIFE en leader de son secteur.

Je crois fermement à l'importance d'une gouvernance exemplaire, et je m'engage à ce que notre Conseil de Surveillance fonctionne avec transparence et que chaque voix soit entendue.

Merci pour votre confiance.

Stéphane TRIBOULEY – Président du CONSEIL DE SURVEILLANCE

