Tommy Maussin rejoint le comité Exécutif de CARBIOS en tant que Directeur Marketing pour développer mondialement la présence de CARBIOS auprès des marques

Clermont-Ferrand (France), le mardi 3 septembre 2024 (06h45 CEST) : CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce la nomination de Tommy Maussin au poste de Directeur Marketing, à compter du 2 septembre 2024. Sa mission consiste à développer et gérer les activités mondiales de marketing et de vente de CARBIOS auprès des marques dans divers secteurs, notamment l'emballage, le textile, le luxe, l'automobile, les cosmétiques, les soins de santé et les biens industriels. Tommy sera chargé de renforcer la présence mondiale de CARBIOS afin d'initier et de conclure des accords commerciaux avec les marques. Son expérience éprouvée de gestion d’activités rentables dans divers secteurs et dans des environnements complexes et internationaux, devrait jouer un rôle essentiel dans l'élaboration des stratégies de marketing centrées sur le client. Tommy Maussin rejoint le Comité Exécutif et rapporte à Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS.



Fort de plus de 17 ans d'expérience dans les affaires internationales au sein de plusieurs divisions de Michelin, Tommy a occupé pendant les quatre dernières années le poste de Directeur Européen et Vice-Président de la division lifestyle. Durant cette période, il a su transformer les opérations avec succès et générer une croissance importante pour les guides Michelin et Robert Parker Wine Advocate dans diverses régions. Sa vision pour CARBIOS repose sur une exécution stratégique rigoureuse, la promotion du multiculturalisme au sein des équipes et un accent particulier sur les relations clients pour impulser la croissance de l'entreprise.

Emmanuel Ladent, Directeur Général, CARBIOS : « Je suis ravi d'accueillir Tommy au sein de l'équipe CARBIOS. Son expertise en marketing dans des domaines variés et complexes, ainsi que son approche novatrice du leadership, sont exactement ce dont nous avons besoin pour poursuivre l’expansion de la marque CARBIOS et la contractualisation d’accords avec les marques. »

Tommy Maussin, Directeur Marketing, CARBIOS : « Compte tenu des objectifs internationaux et commerciaux ambitieux de CARBIOS, je suis ravi de rejoindre son équipe incroyable à un moment clé pour cette entreprise dynamique et innovante. Je suis convaincu du potentiel immense de cette technologie pour avoir un impact positif sur la planète, et je suis impatient de mettre à profit mon expérience pour contribuer à la croissance de l'entreprise, en développant des stratégies marketing qui résonnent avec nos clients et établissent de nouvelles normes dans l'industrie. »

Tommy a commencé sa formation en ingénierie à l'école ICAM avant d'obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées en stratégie et gestion des affaires internationales à l'ESSEC. Chez Michelin, il a précédemment dirigé le marketing et la stratégie mondiale des marques automobiles, où il a nettement amélioré la gamme de produits et les marges opérationnelles, tout en supervisant le marketing de la division européenne des pneus 2 roues. Plus récemment, en tant que vice-président et directeur pour l'Europe de la division lifestyle de Michelin, il a transformé l'activité du Guide Michelin, la faisant passer d'une activité centrée sur la communication à une activité internationale rentable, multipliant le chiffre d'affaires par quatre en trois ans. En outre, Tommy a une expérience entrepreneuriale en tant que cofondateur d'une société dédiée à la décarbonisation de la construction et de l'entretien des routes, et il est un conférencier et un formateur actif dans les domaines de la stratégie et du marketing.

Pour découvrir les biographies des membres du Comité Executif de Carbios, visitez le site : https://www.carbios.com/fr/gouvernance/

###

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une entreprise de biotechnologie qui développe et industrialise des solutions biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles. Inspirée par la nature, CARBIOS développe des procédés biologiques à base d’enzymes pour déconstruire les plastiques avec pour mission d’éviter la pollution plastique et textile, et d'accélérer la transition vers une économie circulaire. Ses deux technologies innovantes dédiées au biorecyclage du PET et à la biodégradation du PLA sont en phase de en phase de montée en échelle industrielle et commerciale. Son usine de démonstration industrielle de biorecyclage est opérationnelle depuis 2021 et la première usine de biorecyclage au monde est en construction en collaboration avec Indorama Ventures. CARBIOS, fondée en 2011 par Truffle Capital, a reçu une reconnaissance scientifique majeure avec la couverture de Nature et est soutenue par des marques prestigieuses des industries cosmétique, alimentaire et de l’habillement, en vue d’améliorer la recyclabilité et la circularité de leurs produits. Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe sont membres d'un consortium d'emballage fondé par CARBIOS et L'Oréal. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. et Salomon collaborent avec Carbios dans un consortium textile.

Visitez le site www.carbios.com pour en savoir plus sur les biotechnologies au service de la circularité des plastiques et textiles.

Pour nos actualités et images, visitez notre newsroom: www.carbios.com/newsroom

LinkedIn : Carbios / Instagram : insidecarbios

Informations sur les actions de CARBIOS :

ISIN Code: FR0011648716 Ticker Code: Euronext Growth: ALCRB LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de CARBIOS dans un quelconque pays.

CARBIOS est éligible au PEA-PME, un programme gouvernemental permettant aux résidents français investissant dans des PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu.





Pour plus d'informations, veuillez contacter :



CARBIOS (France) Melissa Flauraud Iconic Relations Presse Aurélie AKNIN melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78

Avertissement concernant les informations prospectives et les facteurs de risques :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, et non des données historiques, et ne doit pas être interprété comme une garantie que les faits et données énoncés se produiront. Ces déclarations prospectives sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par CARBIOS. CARBIOS opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. L’entreprise n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait conduire à des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute déclaration prospective. CARBIOS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et ses flux de trésorerie réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère peuvent être significativement différents de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et l'évolution du secteur dans lequel CARBIOS opère sont conformes aux informations prévisionnelles contenues dans le présent document, ces résultats ou évolutions peuvent ne pas constituer une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de CARBIOS. Les lecteurs sont invités à examiner attentivement les facteurs de risque décrits dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF"), ainsi que dans le rapport financier semestriel disponible gratuitement sur le site internet de la Société. En cas de réalisation de tout ou partie de ces facteurs de risque ou autres, CARBIOS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute décision ou action prise en relation avec les informations et/ou déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. CARBIOS ne s'engage pas à publier des mises à jour de ces informations ou des hypothèses sur lesquelles elles sont fondées, sauf en cas d'obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

Pièces jointes