EXOSENS - RESULTATS - S1 2024

RESULTATS – S1 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE - 3 SEPTEMBRE 2024

PREMIER SEMESTRE 2024

FORTES CROISSANCE ET RENTABILITÉ,

PARFAITEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS 2024

Forte croissance du chiffre d'affaires de 50 % à 186,9 millions d'euros, tiré par la croissance organique (+35 % à périmètre constant) et par des intégrations d’acquisitions stratégiques réussies

Marge brute ajustée de 91,1 millions d’euros au S1 2024, soit 48,8 % du chiffre d’affaires (soit une augmentation de 350 points de base par rapport au S1 2023)

Augmentation significative de la rentabilité, avec un EBITDA ajusté atteignant 56,1 millions d’euros au S1 2024 (contre 34,0 millions d’euros au S1 2023), 30,0 % du chiffre d’affaires (contre 27,2 % au S1 2023)

Désendettement significatif avec un levier net de 1,3x au 30 juin 2024, à la suite de l'introduction en bourse réussie d'Exosens

Résultats parfaitement en ligne avec les objectifs pour l’année 2024





Exosens (Euronext FR001400Q9V2 - EXENS), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024.

« Les six premiers mois de l'année ont marqué un tournant pour Exosens, avec notamment l’augmentation de capital de 180 millions d'euros réalisée lors de notre introduction en bourse réussie en juin 2024. Notre chiffre d’affaires a augmenté de près de 50 % par rapport à l’année dernière, une dynamique visible pour nos deux segments. Cette performance, accompagnée d'une nouvelle augmentation de la rentabilité, est le résultat de nos stratégies opérationnelle et de fusions-acquisitions. Ces résultats sont parfaitement en ligne avec nos objectifs pour 2024. Nous sommes ainsi bien positionnés pour tirer parti des opportunités futures et poursuivre une trajectoire de croissance hautement rentable toujours au service de notre mission : proposer des technologies de pointe pour un monde plus sûr », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général.

Maintien de la dynamique de croissance, avec une augmentation du chiffre d’affaires de 50 %

Exosens a connu un début d'année solide avec un chiffre d'affaires consolidé atteignant 186,9 millions d'euros pour le premier semestre 2024, soit une croissance significative de 50 % (soit une augmentation de 61,9 millions d'euros).

Cette performance robuste est tirée par une croissance organique significative de 35,0 %, qui a été soutenue par une forte progression du volume des ventes du groupe et par un mix produits favorable.

Par ailleurs, l'intégration réussie de Telops, El-Mul et ProxiVision, acquises respectivement en octobre 2023, juillet 2023 et juin 2023, a également contribué significativement à cette croissance. Les équipes de vente et de R&D collaborent désormais efficacement, ce qui démontre la capacité d'Exosens à favoriser le croisement des technologies et à étendre son rayonnement commercial à l’échelle mondiale.

Le chiffre d'affaires du segment Amplification s'élève à 138,5 millions d'euros, soit une hausse de 46,8 % en données publiées. Cette croissance a été portée par l'impact favorable du mix produits, une forte performance en termes de volume.

Le chiffre d'affaires du segment Détection & Imagerie a atteint 50,4 millions d'euros au premier semestre, en hausse de +60,2 % en données publiées. Cette performance a été stimulée par l'effet positif de l’évolution des prix et de la maîtrise des coûts, grâce à une amélioration des rendements et au développement des synergies. Les intégrations réussies d'El-Mul et de Telops ont également soutenu la solide performance commerciale du segment.

Principales données financières

S1 2023 S1 2024 Variation En millions d'euros % du chiffre d’affaires En millions d'euros % du chiffre d’affaires



Total Chiffre d’affaires 125,0 186,9



49,5% Marge brute ajustée 56,6 45,3% 91,1 48,7%



61,0% Autres coûts indirects (22,6) (18,0%) (35,0) (18,7%)



55,1% EBITDA ajusté 34,0 27,2% 56,1 30,0%



64,9% Dotations aux amortissements et aux provisions (6,9) (5,5%) (10,0) (5,4%)



46,2 EBIT ajusté 27,2 21,7% 46,1 24,7% 69,6%

Augmentation significative de la rentabilité au niveau du groupe et des deux segments

Exosens a enregistré une augmentation significative de sa rentabilité au niveau du groupe et des deux segments au cours du premier semestre 2024. Cette augmentation de la rentabilité est tirée par un mix produits favorable, par les augmentations de volumes ayant pour effet une meilleure absorption des coûts fixes, et par la mise en œuvre continue de mesures d'excellence opérationnelle.

La marge brute ajustée s'élève à 91,1 millions d'euros au premier semestre 2024 (48,8 % du chiffre d'affaires) contre 56,6 millions d'euros au premier semestre 2023 (45,3 % du chiffre d'affaires), soit une augmentation de 61 % en données publiées (une augmentation de 42,8 % à périmètre constant).

Par segment, la marge brute ajustée se décompose de la manière suivante : pour l'Amplification, la marge brute ajustée atteint 65,2 millions d'euros (contre 42,1 millions d'euros au S1 2023) représentant 47,1 % du chiffre d'affaires (contre 44,6 % au S1 2023). Pour la Détection et l'Imagerie, la marge brute ajustée s'est élevée à 25,8 millions d'euros (contre 14,4 millions d'euros au S1 2023), représentant 51,1 % du chiffre d'affaires (contre 45,8 % au S1 2023).

L'EBITDA ajusté a augmenté de 64,8 % pour atteindre 56,1 millions d'euros au S1 2024, contre 34,0 millions d'euros au S1 2023. Cela représente une marge d'EBITDA ajusté de 30,0 % (contre 27,2 % au S1 2023), soit une amélioration de 278 points de base par rapport au S1 2023.

Au niveau du groupe, l'EBIT ajusté a atteint 46,1 millions d'euros au premier semestre 2024, contre 24,7 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une marge ajustée de 24,7 %, en amélioration de 291 points de base par rapport à 21,8 % au premier semestre 2023.

Solide génération de flux de trésorerie au 1 er semestre 2024

Exosens a généré un solide flux de trésorerie disponible (free cash-flow) de 23,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2024, dont 22,0 millions d'euros proviennent de la croissance organique et 1,6 million d'euros de l'effet de périmètre. Cette forte génération de trésorerie représente une augmentation significative par rapport aux 1,8 million d'euros enregistrés au premier semestre 2023, malgré les dépenses non récurrentes liées aux honoraires de conseil relatifs à l'introduction en bourse.

Avec des dépenses d'investissement contrôlées, Exosens a atteint une cash conversion de 75 %, en ligne avec les objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir 75-80 %.

Investissement continu dans la R&D pour rester à la pointe de la technologie

Au cours du premier semestre 2024, les dépenses de R&D se sont élevées à 14,7 millions d'euros, soit 7,9 % du chiffre d'affaires, contre 10,0 millions d'euros (8,0 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2023. Cette augmentation comprend 1,9 million d'euros liés à l'effet de périmètre des récentes acquisitions et 1,6 million d'euros orientés vers des projets innovants, à un stade de développement précoce. L’entreprise a également bénéficié d'une augmentation de 1,2 million d'euros du financement des clients et des crédits d'impôt, reflétant les efforts fructueux pour obtenir des co-investissements de la part des clients.

Poursuite du plan d'optimisation des investissements, qui représente désormais 7 % du chiffre d'affaires

Exosens continue d'optimiser ses dépenses d'investissement, les Capex représentant désormais 7,0 % des ventes au S1 2024, en baisse par rapport à 8,8 % au S1 2023. La société a augmenté ses Capex de maintenance à 5,9 millions d'euros au S1 2024, contre 3,0 millions d'euros au S1 2023, en se concentrant sur des projets visant à améliorer la productivité et à renforcer l'infrastructure informatique. Les investissements de croissance, d'un montant total de 7,2 millions d’euros, ont été orientés vers des modifications des infrastructures pour accueillir de nouveaux équipements et des investissements dans des outils pour sécuriser le plan de capacité et soutenir le développement de nouveaux produits.

Une structure de capital qui soutient pleinement notre stratégie de croissance

À la suite de l'introduction en bourse réussie d'Exosens, qui comprenait une augmentation de capital d'environ 180 millions d'euros, le Groupe s'est désendetté de manière significative, atteignant un ratio total de dette nette sur EBITDA ajusté de 1,3x au 30 juin 2024. Il s'agit d'une forte réduction par rapport à la dette nette de 302,3 millions d'euros et au ratio de levier de 3,3x enregistrés au 31 décembre 2023, ce qui nous donne une capacité suffisante pour poursuivre nos investissements de croissance.

Principaux développements après le 1 er semestre 2024

Exosens a finalisé avec succès deux acquisitions ciblées (‘bolt-on’) et porteuses de synergies après la clôture du premier semestre 2024. L'acquisition de Centronics, leader dans les solutions de détection des radiations, a été finalisée le 31 juillet 2024. Cette acquisition permettra de consolider la position d'Exosens dans le domaine de l'instrumentation nucléaire, contribuant ainsi au développement de l’offre produits dans le secteur du Nucléaire.

Par ailleurs, le 1er septembre 2024, Exosens a complété avec succès l'acquisition de LR Tech, spécialisée dans la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier appliquée à la recherche, à la détection de gaz et à la surveillance environnementale. Cette acquisition vise à compléter le portefeuille de produits d'Exosens dans le domaine de la technologie infrarouge refroidie.

En août 2024, Exosens a reçu la médaille d'argent EcoVadis, plaçant l'entreprise dans le top 15 % mondial pour ses engagements RSE.

Perspectives pour 2024

Exosens est parfaitement en ligne avec les objectifs 2024 communiqués lors de l’entrée en bourse, et notamment les éléments suivants :

Une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15 % - 20 % et une croissance totale du chiffre d’affaires, incluant les acquisitions de l’année 2024, d’environ 30 % ;

Un EBITDA ajusté d’au moins 115 millions d’euros (hors acquisitions de 2024) et une marge d’EBITDA ajusté légèrement supérieure à la marge d’EBITDA de 2023 ;

Une marge d’EBIT ajusté comprise entre 24 % et 25 %, avec une cash conversion de 75 à 80 % ;

Un effet de levier d'environ 1,6x d'ici la fin de l'année, incluant les acquisitions récentes et prévues.

Calendrier financier

28 octobre 2024 (avant bourse) : Chiffre d'affaires et marge brute du troisième trimestre 2024





Les états financiers consolidés intermédiaires pour le semestre clos le 30 juin 2024 ont été approuvés pour publication par le Conseil d'administration le 2 septembre 2024 et ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes de la Société.

Webcast

Les résultats seront présentés le 3 septembre 2024 à 9h (heure de Paris) lors d'un audiocast et d'une conférence téléphonique accessibles via ce lien. Le rapport semestriel et la présentation des résultats seront disponibles sur le site web de l'entreprise sur le site http://www.exosens.com.

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 600 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2) et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Plus d’informations : exosens.com

Annexes





Compte de résultat







En millions d'euros S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 125,0 186,9 Achats consommés (30,5) (45,6) Autres achats et charges externes (24,1) (33,9) Impôts et taxes (0,9) (1,2) Charges de personnel (38,9) (55,5) Autres produits / (charges) d'exploitation 1,5 (0,6) Dotations aux amortissements et aux provisions (11,5) (15,5) Dont amortissement du PPA (4,2) (5,9) Bénéfice / (perte) d'exploitation des activités poursuivies 20,5 34,5 Bénéfice / (perte) d'exploitation des activités poursuivies à l'exclusion de l’allocation du PPA 24,8 40,4 Autres produits / (charges) (1,4) (3,9) Bénéfice / (perte) d'exploitation 19,2 30,7 Bénéfice / (perte) d'exploitation à l'exclusion de l'allocation du PPA 23,4 36,5 Résultat net financier (9,5) (25,7) Bénéfice / (perte) avant impôts 9,7 5,0 Bénéfice / (perte) avant impôts à l'exclusion de l'allocation du PPA 14,0 10,8 Impôts sur le revenu des sociétés (1,4) (2,1) Bénéfice / (perte) 8,3 2,9 Bénéfice / (perte) à l'exclusion de l'allocation du PPA 12,5 8,7

Tableau des flux de trésorerie

En millions d'euros S1 2023 S1 2024 Bénéfice / (perte) 8,3 2,9 Résultat net financier 9,5 25,7 Impôts sur le revenu des sociétés 1,4 2,1 Dotations aux amortissements et aux provisions 11,5 15,5 Autres produits et charges 1,3 2,9 Impôts payés (3,0) (1,6) Variation du fonds de roulement net (13,2) (7,7) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 15,9 39,8 Investissements nets en actifs (15,1) (18,3) Acquisition de participations (7,8) (0,9) Subventions reçues et autres flux 0,1 (0,0) Flux de trésorerie provenant de l'investissement (22,8) (19,2) Augmentation du capital - 180,0 Variation des passifs financiers et des contrats de location IFRS 16 2,9 (62,5) Paiements d'intérêts (y compris les contrats de location IFRS 16) (8,3) (14,8) Autres - (15,6) Flux de trésorerie provenant du financement (5,4) 87,0 Impact du change (0,1) 0,1 Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (12,4) 107,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 29,0 15,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 16,5 123,2

Bilan - actif

En millions d'euros 31 décembre 2023 S1 2024 Goodwill 174,3 174,3 Immobilisations incorporelles 202,4 198,8 Immobilisations corporelles 72.1 79.4 Droit d'utilisation des actifs de location 10.8 9.9 Investissements dans les entreprises associées 3.4 3.4 Actifs financiers et autres investissements à long terme 0.7 1.2 Actifs d'impôts différés 0.0 1.5 Actifs à long terme 463.7 468.5 Stocks 78.5 94.9 Créances commerciales 69.2 60.3 Instruments financiers dérivés 0,2 0,6 Actifs financiers et autres actifs à court terme 29,4 36,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15,5 123,2 Actifs à court terme 192,7 315,9 Total des actifs 656,4 784,3

Bilan - capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31 décembre 2023 S1 2024 Capital social 1,9 21,6 Primes liées au capital 188,1 340,6 Réserves 14,1 19,8 Total des capitaux propres 204,1 382,0 Dettes financières à long terme 300,8 249,0 Dettes financières liées aux contrats de location à long terme 7,7 7,6 Provisions pour avantages du personnel 7,6 7,7 Provisions et autres passifs à long terme 8,6 9,3 Impôts différés passif 17,6 17,0 Passif à long terme 342,3 290,6 Dettes financières à court terme 7,0 1,7 Dettes financières liées aux contrats de location à court terme 2,4 2,3 Instruments financiers dérivés - - Dettes fournisseurs 32,3 35,2 Provisions et autres passifs à court terme 68,4 72,5 Passifs courants 110,1 111,7 Total capitaux propres et passifs 656,4 784,3

Rapprochement du bénéfice d'exploitation avec l'EBITDA, l'EBITDA ajusté et l'EBIT ajusté

En millions d'euros S1 2023 S1 2024 Résultat opérationnel 19,2 30,7 Dotations aux amortissements et aux provisions - nets 11,1 15,9 Autres produits et charges 1,4 3,9 EBITDA 31,6 50,4 Paiements en actions 0,8 2,9 Coûts non récurrents 1,6 2,8 EBITDA ajusté 34,0 56,1 Amortissements et dépréciations exc, allocation du PPA (6,9) (10,0) EBIT ajusté 27,2 46,1

Tableau de passage du résultat opérationnel à la cash conversion

En millions d'euros S1 2023 S1 2024 Résultat opérationnel 19.2 30.7 Retraitement relatif aux dotations aux

amortissements et aux provisions 11.1 15.9 Autres produits et charges 1.4 3.9 EBITDA 31,6 50,4 Paiements en actions 0,8 2,9 Coûts non récurrents 1,6 2,8 EBITDA ajusté 34,0 56,1 Frais de recherche et de développement capitalisés 4,3 4,6 Dépenses d’investissement (« capex ») 11,0 13,1 EBITDA ajusté - frais de recherche et développement capitalisés - dépenses d'investissement 18,7 38,4 EBITDA ajusté - frais de recherche et développement capitalisés 29,7 51,5 Cash conversion 63% 75%

Définition

La croissance organique est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe à périmètre constant, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés éventuellement acquises après la clôture de la période « n-1 »), par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés, indépendamment de leur date d’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe. La croissance organique au titre du semestre clos le 30 juin 2024exclut ainsi la contribution des sociétés ProxiVison, El-Mul et Telops, acquises par le Groupe en juin 2023, juillet 2023 et octobre 2023 respectivement.

La marge brute ajustée correspond à la différence entre le prix de vente et le coût de revient des produits et services vendus (incluant notamment des coûts de personnel).

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des dépréciations et des amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise ; (ii) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (iii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2).

L’EBIT ajusté correspond au résultat opérationnel, déduction faite (i) des produits et charges non courants tels que présentés dans le compte de résultat consolidé sur les lignes « Autres produits » et « Autres charges » et (ii) des impacts des éléments qui ne reflètent pas la performance opérationnelle de base du Groupe tels que des coûts relatifs aux opérations de réorganisation et d’adaptation des activités ainsi qu’aux charges associées aux paiements en actions (IFRS 2). Les dépréciations et amortissements des actifs immobilisés, et leur reprise, inclus dans l’EBIT ajusté, excluent l’amortissement de la partie des actifs immobilisés correspondant aux allocations des prix d’acquisition.

La cash conversion est calculée selon la formule suivante : (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés – dépenses d’investissement) / (EBITDA ajusté – frais de recherche et développement capitalisés)

