Siili Solutions Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.9.2024 klo 10.15

Siili Solutions Oyj ("Siili") on 2.9.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Danske Bank A/S:lta.

Ilmoituksen mukaan Danske Bank A/S:n (Kööpenhamina, Tanska) hallinnoiman rahaston (Finnish Fund) osakeomistus ja äänivalta on saavuttanut 5 %:n rajan 30.8.2024 osakekauppojen seurauksena.

Danske Bank A/S:n kokonaisosuus Siilin osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen



5,00



5,00



8 140 263 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)





Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000043435 407 628 5,00 A YHTEENSÄ 407 628 5,00

Tietoja liputusvelvollisesta



Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä Finnish Fund

5,00 5,00





Lisätietoja:



Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com



Lakiasiainjohtaja Taru Kovanen

Puhelin: 040 4176 221, sähköposti: taru.kovanen(at)siili.com



