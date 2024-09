Cegedim Business Services obtient son immatriculation en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour la facturation électronique

Boulogne-Billancourt, France, le 3 septembre 2024 - Expert reconnu de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH, Cegedim Business Services est fier d’annoncer l’obtention de l’immatriculation Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour sa plateforme SY business, délivrée par la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques).

Cette immatriculation PDP témoigne du sérieux et de l’engagement de Cegedim Business Services à être un acteur tiers de confiance pour l’Etat français, dans la mise en oeuvre des processus nécessaires au bon déploiement des obligations posées par la Réforme fiscale liée à la facturation électronique. Ceci conforte plus de 30 ans d’expertise dans le domaine de la facture électronique, et renforce le positionnement de Cegedim Business Services en tant qu’acteur majeur sur le marché en France et à l’international.

Obtenue le 19 août, cette immatriculation PDP est le fruit d’un travail de longue haleine mené depuis plusieurs années. Dès le mois de juin 2023, Cegedim Business Services avait déposé un dossier complet au service d’immatriculation PDP de la DGFiP, répondant aux exigences strictes en matière de sécurité et de conformité. La plateforme SY business certifiée ISO 27001, hébergée sur les infrastructures de cegedim.cloud en France (en cours de qualification SecNumCloud), témoigne de l'engagement de l'entreprise et de sa capacité à répondre aux plus hauts standards de sécurité, de qualité, et de conformité.

Cegedim Business Services a également été le premier candidat PDP à mener des tests d’interopérabilité avec ses homologues.

« Cette immatriculation PDP est une étape importante qui valide nos efforts et notre engagement à accompagner nos clients sur le long terme. En tant qu’acteur historique sur le marché de la facturation électronique, premier remettant de factures sur le portail Chorus Pro pour les administrations publiques, nous pouvons désormais proposer à nos clients une solution complète afin de digitaliser les traitements de factures fournisseurs ou de facturation clients dans un cadre de conformité réforme française ou à l'international. Cette nouvelle étape témoigne de notre expertise fonctionnelle et technique, et de notre capacité à répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de fiabilité », déclare Sébastien Vugier, Directeur de la Stratégie des Offres chez Cegedim Business Services.

Dès l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique, la solution SY business pourra ainsi fournir des services de facturation électronique et de reporting en France, tels que : la transmission et la réception des factures électroniques, l’envoi des données de facturation à l’administration fiscale, une conformité règlementaire tout au long des processus de facturation et d’achat.

Candidat pilote de la réforme, Cegedim Business Services se lancera dans la phase pilote dès la mise en service du Portail Public de Facturation (PPF) avec à ses côtés, plus d’une vingtaine de ses clients prêts à utiliser les services de sa solution SY business immatriculée PDP. Cette phase pilote permettra d’expérimenter les circuits de facturation et les fonctionnalités du PPF, et des cas de gestion spécifiques en production.

« Nous nous engageons à fournir une plateforme robuste, évolutive et parfaitement intégrée aux systèmes existants de nos clients. Cegedim Business Services est plus que jamais prête à accompagner les entreprises dans leur transition vers la facturation électronique obligatoire en France, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité », poursuit Sébastien Vugier.

En parallèle Cegedim Business Services poursuit ses investissements pour accompagner ses clients sur les différentes réglementations à l’international.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être l’acteur incontournable en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 500 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 616 millions d’euros en 2023.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

