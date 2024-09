Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 48 - 2024

til Nasdaq Copenhagen

3. september 2024

Tildeling af betingede aktier

Bestyrelsen i ROCKWOOL A/S har i dag, i overensstemmelse med vederlagspolitikken, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 10. april 2024, besluttet at tildele en engangs RSU-bevilling til administrerende direktør Jes Munk Hansen i overensstemmelse med definitionen af engangsydelse i vederlagspolitikken. Jes Munk Hansens engagement og bidrag i de kommende år er vigtig for at understøtte den fortsatte udvikling og gennemførelse af strategien og den bæredygtige langsigtede værdiskabelse af selskabet.

Tildelingen består af 3.421 RSUer. Dagskursen for hver RSU er 2.923 DKK. Den samlede dagsværdi af RSU-tildelingen er 10 mio. DKK.

RSUerne modner den 2. september 2027. Efter udløbet af optjeningsperioden byttes de optjente RSUer til B-aktier med en nominel værdi på DKK 10. Tildelingen er betinget af, at Jes Munk Hansen fortsat er ansat i ROCKWOOL Koncernen.

Indehavere af RSUer har ingen aktionærrettigheder indtil overførslen af ROCKWOOL B-aktier som følge af udløbet af den førnævnte optjeningsperiode. Information om gennemførte overførsler af B-aktier til registrerede ledelsesmedlemmer vil blive offentliggjort som selskabsmeddelelse ved udløb af optjeningsperioden, jf. MAR artikel 19, og inkluderet i ROCKWOOL A/S’ vederlagsrapport for det relevante regnskabsår.

RSU-tildelingen er underlagt dansk ret samt vederlagspolitikken.

RSU-programmet har ingen udvandingseffekt for eksisterende aktionærer.

Vederlagspolitikken kan findes på

https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/remuneration/.

Yderligere information:

Michael Zarin

Vice President, Group Communications

ROCKWOOL A/S

+45 40 84 15 26

