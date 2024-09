Nicox nomme Christine Placet administrateur ; Michele Garufi se retire du Conseil d’administration

Christine Placet est Directrice Financière chez Theranexus, et a été précédemment Directrice Générale de Horama et Trophos



Après plus de vingt-cinq ans au service de l’entreprise qu’il a co-fondée, Michele Garufi, ancien Président Directeur Général de Nicox, quitte son rôle d'administrateur



Le Conseil d’administration de Nicox est désormais entièrement renouvelé afin d’apporter l’expertise adéquate pour orienter la stratégie future de la Société



4 septembre 2024 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que Michele Garufi met fin à son mandat d’administrateur. Le Conseil a nommé Christine Placet, Directrice Générale et Directrice Financière très expérimentée dans l’industrie des biotechnologies, comme nouvel administrateur. Le renouvellement du Conseil d’administration de Nicox apporte l’expertise adéquate pour orienter la stratégie future de la Société.







« Je suis ravi d’accueillir Christine Placet au sein de Nicox comme nouveau membre du Conseil d’Administration. J’ai eu le plaisir de travailler avec Christine pendant notre expérience chez Trophos, où elle a joué un rôle central en tant que Directrice financière. Son expertise, sa vision stratégique et son expérience dans l’industrie des biotechnologies sont des atouts inestimables pour Nicox. Je suis impatient de collaborer étroitement avec elle alors que nous continuons à faire progresser l’entreprise, en nous concentrant sur notre candidat médicament déjà largement validé NCX 470, en vue d’obtenir les premiers résultats du deuxième essai clinique pivotal de phase 3, Denali, au deuxième semestre 2025 ». a déclaré Damian Marron, Président du Conseil d’administration de Nicox.







« Au nom du Conseil d’administration et de Nicox, passé et présent, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Michele Garufi pour son service dévoué et indéfectible à l’entreprise. Nicox a bénéficié de la vision, du sens des affaires, de l’expertise scientifique et du leadership de Michele pendant presque 30 ans, alors que nous cherchions à développer des solutions innovantes pour aider à maintenir la vision et à améliorer la santé oculaire. Nous souhaitons tous à Michele le meilleur pour l’avenir ».







Michele Garufi, co-fondateur de Nicox, qui a été Directeur Général et Président du Conseil jusqu’en 2022 a commenté : « Après de nombreuses années au service de Nicox, c’est le moment idéal pour passer la main à une nouvelle génération de dirigeants. Avec Damian Marron nommé Président du Conseil et Gavin Spencer nommé Directeur Général plus tôt cette année, nous disposons d’une équipe de direction talentueuse et dynamique qui a dirigé des entreprises à travers des phases critiques de développement et exécuté des transactions financières majeures. Je suis ainsi convaincu que Nicox est entre de bonnes mains. Je leur souhaite plein de succès dans leur objectif de mettre à profit le potentiel de NCX 470 pour améliorer le traitement du glaucome ».







Christine Placet rejoint Nicox après une remarquable carrière dans l’industrie des biotechnologies. Elle a débuté comme auditeur chez Ernst &Young et a ensuite acquis une large expérience de direction financière dans des petites et moyennes entreprises. En 2004, elle rejoint la société de biotechnologie Trophos en tant que Directrice Financière, puis Directrice Générale. Sous sa direction, Trophos a été racheté par Roche pour 470 millions d’euros en 2015. Elle devient Directrice Générale d’Horama (aujourd’hui Coave Therapeutics) en 2016, concluant avec succès plusieurs levées de fonds et faisant ainsi progresser un produit clé vers sa phase de développement. En 2021, elle évolue vers le conseil et rejoint Theranexus en avril 2024 en tant que Directrice Financière. Elle est diplômée de Kedge Business School.