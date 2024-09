Persbericht

Lochem, 4 september 2024

ForFarmers en team agrar bundelen krachten in de diervoederindustrie in Duitsland

ForFarmers en team agrar, onderdeel van de DLG Group, zijn overeengekomen om hun voeractiviteiten in Duitsland samen te voegen. De joint venture, die verder zal gaan onder de naam ForFarmers team agrar, heeft een uitgebreide voerportfolio voor verschillende diersectoren. Deze overeenkomst is onderhevig aan wettelijke goedkeuringen van de relevante autoriteiten.

ForFarmers en team agrar werken al langer samen in Duitsland via hun joint venture HaBeMa, een bedrijf dat actief is in de handel, op- en overslag van grondstoffen en mengvoerproductie in Hamburg, Duitsland. De overeenkomst om deze joint venture uit te breiden is dan ook een logische volgende stap.



Partners

ForFarmers is een Europees bedrijf dat voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie “For the Future of Farming” zet ForFarmers zich in om voor een toekomstbestendige duurzame agrarische sector door kennis, advies, ondersteuning en producten op het boerenerf aan te bieden. ForFarmers produceert en levert een breed assortiment aan voeders voor alle diersectoren in Duitsland.

team agrar is naast de productie van mengvoer ook actief in graaninzameling en graanhandel, de levering van zaden, meststoffen en verdelgingsmiddelen en producten voor op het boerenerf.

Als onderdeel van team SE behoort team agrar tot de DLG Group, een bedrijf met activiteiten op het gebied van landbouw, bouw en energie. Het strategische doel van de DLG Groep is om bij te dragen aan een duurzamere toekomst en om de voorkeurspartner van boeren te zijn.

Structuur joint venture

De 50/50 joint venture, die verder gaat onder de naam ForFarmers team agrar, omvat de voeractiviteiten van ForFarmers en team agrar en de medewerkers in de betreffende rechtspersonen in Duitsland.

Dit betreft de voeractiviteiten van ForFarmers in Duitsland met ongeveer 250 werknemers en de voeractiviteiten van team agrar in Duitsland met ongeveer 130 werknemers. Het gaat om acht voerproductielocaties, drie terminals en het wagenpark. De huidige HaBeMa joint venture, die 130 werknemers heeft, maakt ook deel uit van de joint venture.

Buiten de joint venture overeenkomst vallen de activiteiten in Duitsland van de merken ForFarmers Thesing, Pavo, Reudink, CirQlar en Vleuten, evenals de activiteiten van de DLG Group op alle andere gebieden van landbouw, biologische diervoeding, Vilofoss-activiteiten, bouw en energieactiviteiten in Duitsland.

Het management van de nieuwe joint venture zal bestaan uit vertegenwoordigers van ForFarmers, team SE en HaBeMa en Ernst Friedlaender wordt de Managing Director.



ForFarmers zal de joint venture (inclusief HaBeMa, dat tot nu toe werd opgenomen als aandeel in de winst van investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode) volledig consolideren in haar financiële resultaten. De joint venture krijgt een adviesraad waarin beide aandeelhouders gelijkelijk zitting hebben. De eerste voorzitter wordt benoemd door team agrar. In de toekomst zullen de aandeelhouders op regelmatige tijdstippen afwisselend de voorzitter benoemen.



Strategische overweging

De joint venture is in lijn met de strategische ambitie van beide partners: het beter bedienen van de Duitse markt, het creëren van nieuwe groeimogelijkheden en het verder benutten van elkaars sterke punten met als doel de winstgevendheid te vergroten. De joint venture zal een betere geografische dekking hebben en kan daardoor haar klanten beter en efficiënter bedienen. Bovendien zal het delen van kennis en expertise op het gebied van inkoop, formulatie en innovatie gunstig zijn voor de joint venture en haar klanten.

Pieter Wolleswinkel, CEO ForFarmers: “We werken al jaren goed samen met team agrar en DLG Group in onze joint venture HaBeMa. Ik geloof dat het bundelen van onze krachten een grote stap voorwaarts is voor beide partijen om onze marktactiviteiten in Duitsland uit te breiden. Het zal een basis leggen voor verdere groei in een belangrijke regio voor ForFarmers in Duitsland. Dit partnerschap zal ons in staat stellen om ons productportfolio te verbeteren en lokale oplossingen en diensten te leveren aan de Duitse markt.”

Jesper Pagh, interim CEO DLG Group: “We zijn erg blij dat we onze samenwerking met ForFarmers uitbreiden, een vertrouwde en jarenlange partner met wie we zowel strategische ambities als waarden delen. De samenwerking sluit goed aan bij onze strategische doelstelling om onze marktpositie te vergroten en het komt onze klanten ten goede doordat het ons in staat stelt om in de toekomst nog betere oplossingen te leveren.”

Ernst Friedlaender, Managing Director ForFarmers Duitsland: “Het biedt schaalvoordelen en het combineren van onze kennis en expertise zal synergie creëren op vele gebieden. Bovendien waarderen we elkaars missie en visie en is er een duidelijke culturele fit. We kijken uit naar een verbreding van onze samenwerking die zal bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.”

Bent Nissen, Managing Director van team agrar: “We nemen deze zeer belangrijke strategische stap om onze voeractiviteiten toekomstbestendig te maken. Het partnerschap betekent dat we ons inzetten om de waardepropositie voor onze klanten te versterken door hen de beste producten en service te bieden. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om synergiën te benutten, competenties te versterken en onze collega's nieuwe kansen en perspectieven te bieden.”



