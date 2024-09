Tarkett confirme son leadership en matière de développement durable en obtenant la médaille de platine d’EcoVadis

Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, a annoncé aujourd'hui que la plateforme de notation EcoVadis lui a décerné une médaille de platine. Chaque année, EcoVadis évalue la maturité environnementale et sociale des entreprises, notamment en matière d'éthique, d'approvisionnement responsable, de travail et de droits de l'homme.

Tarkett rejoint ainsi le top 1% des plus de 130 000 entreprises évaluées par EcoVadis dans 180 pays. Tarkett est la seule entreprise du secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives à avoir obtenu ce niveau de notation ESG chez EcoVadis. En mettant le développement durable au cœur de sa stratégie, l'entreprise a dépassé ses performances précédentes, passant de 77 à 81/100.

« Cette reconnaissance confirme que nous sommes sur la bonne voie pour mener à bien notre ambitieuse feuille de route en matière de développement durable à l'horizon 2030. En étroite collaboration avec nos équipes et nos partenaires, nous continuerons à viser l’excellence pour offrir des solutions toujours plus circulaires et avec la plus faible empreinte carbone de notre industrie », a déclaré Arnaud Marquis, Directeur du Développement Durable de Tarkett.

Début 2023, la feuille de route climatique de Tarkett a été approuvée par l'initiative Science Based Targets (SBTi). Depuis 2023, l'entreprise figure dans le classement annuel des leaders européens du climat établi par le Financial Times et Statista. Par ailleurs, le CDP, considéré comme une référence en matière de reporting environnemental, a attribué à l'action climatique de Tarkett un score de leadership de niveau A- au cours des deux dernières années.

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2023. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 23 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 34 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

