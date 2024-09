Sogeclair: résultats du 1er semestre 2024

Blagnac, France, le 04 septembre 2024-17h35,

Montréal Canada

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2024

Chiffre d’affaires = 79,1M€ (+9%)

EBITDA = 4,1M€ (-7,0%)

Fonds propres = 57,8M€ au S1 2024 contre 56,8M€ au S1 2023 (+1,7%)

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2024.

Le Conseil d’Administration réuni le 2 septembre 2024 a arrêté les comptes du 1er semestre 2024 clos le 30/06/2024. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectués.

en M€ S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 79,1 72,6 +9,0 % EBITDA 4,1 4,4 - 7,0% En % du CA 5,2% 6,1% Résultat Opérationnel - 0,4 0,3 -0,7M€ En % du CA -0,6% 0,4% Résultat Net - 1,0 -0,9 -0,1M€ Dont part du groupe -0,9 -0,6 - 0,3M€

L’investissement dans le plan de transformation (processus, outils digitaux, RH …) a été renforcé sur le S1 2024.

A noter un rééquilibrage des coûts de structure qui pèsent sur les BUs et sur les zones géographiques en faveur de la société mère.

Par Zone Géographique des filiales

en M€ Europe/Afrique Amérique Asie Pacifique Chiffre d’affaires 56,1 20,2 2,8 EBITDA 1,3 2,1 0,9 Résultat Opérationnel 1,0 1,1 - 1,2

Les écarts sont dus aux arrondis

La holding a généré un EBITDA de +1,6M€ et un résultat opérationnel de +0,7M€

Europe / Afrique (70,9% du CA) : Retard de signature d’un contrat de défense. Activité inférieure au plan sur l’aviation commerciale liée aux enjeux de la supply-chain du secteur.

Amérique (25,6% du CA) : Bonne tenue de l’aviation d’affaires. La réorganisation de la structure et la renégociation des prix avec les clients ont contribué à l’amélioration du chiffre d’affaires et le doublement de la profitabilité.

Asie-Pacifique (3,5% du CA) : La faiblesse de la prise de commandes dans le domaine rail a pesé sur le chiffre d’affaires et la rentabilité. Un plan d’action correctif est en cours de déploiement avec des effets positifs attendus sur 2025.







Par Business Unit

en M€ BU Engineering BU Solutions BU Conseil Chiffre d’affaires 38,1 40,9 0,2 EBITDA 1,7 0,9 0,2 Résultat Opérationnel 1,3 - 2,2 - 0,2

Les écarts sont dus aux arrondis

La holding a généré un EBITDA de +1,6M€ et un résultat opérationnel de +0,7M€

BU Engineering : Les retards de cadence de l’aviation commerciale liés à la supply-chain ont donné la priorité à la production plutôt qu’à l’ingénierie, notamment dans le domaine R&T. L’aviation d’affaires se porte très bien en zone Amérique et Europe / Afrique, ce qui a généré un chiffre d’affaires et une rentabilité supérieurs au plan. Le secteur spatial souffre d’un contexte défavorable en Europe.

BU Solutions : L’activité Rail voit sa rentabilité fortement reculer due au retard des prises de commandes des exercice précédents, ainsi qu’au surcoût de développement du logiciel OKSYGEN. L’activité véhiculier a souffert sur le S1 du retard de signature d’un contrat structurant dans le domaine défense.







PERSPECTIVES

La zone Amérique qui tire la croissance (+25,8% sur le chiffre d’affaires vs S1 2023) devrait poursuivre ses bonnes performances tant en Chiffres d’Affaires qu’en Résultat.

L’activité Rail qui pèse au S1 pour -1,5M€ d’EBITDA devrait réduire significativement ses pertes pour approcher l’équilibre et redevenir profitable à horizon 2026.

Après un S1 2024 à -0.6M€ d’EBITDA, le Véhiculier devrait augmenter son volume d’activités grâce à la signature de nouveaux contrats dès le S2 2024 et ainsi revenir à l’équilibre en 2025.

Les cadences de l’aviation commerciale, dont le retard a coûté 0,4M€ d’EBITDA sur le S1, ne devraient augmenter qu’à compter de 2025-2026 compte tenu des difficultés liées à la supply-chain.

Sogeclair poursuit ses investissements de transformation. Les premiers résultats interviendront en 2025, ils devraient notamment permettre l’enrichissement de l’offre et du support client.





Nos marchés sont dynamiques, nos technologies sont porteuses pour une mobilité décarbonée et soutiendront notre diversification.

La croissance de nos activités sera notamment liée au développement de notre offre commerciale partout dans le monde et à la revalorisation des prix de nos affaires.

SOGECLAIR réitère sa confiance de croissance pour 2024 et plus généralement pour l’exécution de son plan 2030 ONE SOGECLAIR qui vise un chiffre d’affaires de 250M€, avec une marge d’EBITDA de 12%.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 3ème trimestre 2024, le 30 octobre 2024 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

