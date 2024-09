La Salle D'exposition Fatboy Est Maintenant Ouverte Près De Royalmount : Elle Invite Les Clients À Faire L'expérience Du Plaisir, Du Confort Et Du Style !

MONTREAL, 05 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy, la marque mondialement reconnue pour ses produits de style de vie innovateurs et ludiques, est heureuse d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle salle de montre, à cinq minutes seulement du vibrant quartier Royalmount ! Nous invitons tout le monde à entrer dans un monde où le confort rencontre la créativité, ici même à Montréal.

Pourquoi visiter Fatboy ?

Située à proximité de Royalmount, notre salle d'exposition est une visite incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur maison ou leur espace de vie extérieur grâce à nos designs audacieux et emblématiques. Que vous soyez à la recherche de nos célèbres poufs surdimensionnés, de luminaires élégants ou de meubles d'extérieur uniques, la salle d'exposition Fatboy vous promet une expérience amusante, pratique et d'un confort inégalé.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre dans notre salle d'exposition :

Collections exclusives : Découvrez notre dernière gamme de meubles d'intérieur et d'extérieur, d'éclairages et d'accessoires de style de vie.

: Découvrez notre dernière gamme de meubles d'intérieur et d'extérieur, d'éclairages et d'accessoires de style de vie. Un service personnalisé : Notre équipe amicale est à votre disposition pour vous aider à trouver les pièces parfaites pour rehausser votre espace.

: Notre équipe amicale est à votre disposition pour vous aider à trouver les pièces parfaites pour rehausser votre espace. Design innovant : Découvrez nos produits qui allient design audacieux et fonctionnalité, pour rendre chaque moment un peu plus agréable.



Rendez-nous visite dès aujourd'hui !

À seulement cinq minutes du cœur de Royalmount, notre salle d'exposition est un arrêt pratique pour quiconque explore la région ou profite d'une journée de magasinage et de divertissement. Que vous soyez un nouveau venu chez Fatboy ou un adepte de longue date, nous vous invitons à entrer, à vous détendre et à découvrir ce qui fait de Fatboy bien plus qu'une simple marque de meubles : un style de vie.

L'adresse : 5780 rue Paré, Ville Mont-Royal (QC) H4P 2M2. Stationnement gratuit.

Heures d'ouverture :



Lundi et mardi : de 9 h à 15 h

Mercredi et jeudi : fermé

Vendredi : de 9 h à 15 h

Samedi et dimanche : fermé

Ne manquez pas la chance de faire l'expérience de Fatboy à Montréal ! Visitez-nous dès aujourd'hui et ramenez à la maison une pièce de plaisir, de confort et de design intemporel.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à fr.fatboycanada.com ou communiquez avec nous au courriel hello@fatboycanada.com .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Romaric Durand

Directeur général

hello@fatboycanada.com



Fatboy fait partie du portefeuille de marques de Nüline Distribution. Les autres marques que l'entreprise commercialise exclusivement sur le marché canadien sont TOOU, Basil Bangs, Newgarden et Kooduu.



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ef9efd5-502c-43a5-aa0a-f5eb58374ede