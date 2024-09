Pranešimas apie išankstinį obligacijų, kurių terminas 2025 m. spalio 7 d., išpirkimą

2024 m. rugsėjo 6 d.

Pranešimas 210 000 000 EUR nominalios vertės 1,047 proc. fiksuotos palūkanų normos pirmaeilių privilegijuotos obligacijų, kurių išpirkimo terminas yra 2025 m. spalio 7 d., (ISIN: LT0000405771) (toliau – Obligacijos) savininkams.

ŠIAME PRANEŠIME PATEIKIAMA INFORMACIJA YRA VIEŠAI NEATSKLEISTA INFORMACIJA, KAIP TAI YRA NUMATYTA PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA REGLAMENTO (ES) Nr. 596/2014 (MAR) 7 STRAIPSNYJE.

ŠIS PRANEŠIMAS YRA DIDELĖS SVARBOS IR REIKALAUJA SKUBAUS OBLIGACIJŲ SAVININKŲ DĖMESIO. JEI OBLIGACIJŲ SAVININKAMS KYLA ABEJONIŲ DĖL VEIKSMŲ, KURIŲ REIKĖTŲ IMTIS, JIE TURĖTŲ NEDELSDAMI KREIPTIS Į SAVO NEPRIKLAUSOMUS PROFESIONALIUS PATARĖJUS.

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas (Tilžės gatvė 149, Šiauliai, LT-76348, Lietuva, LEI kodas 549300TK038P6EV4YU51) (toliau – Emitentas) praneša Obligacijų savininkams (toliau – Obligacijų savininkai), kad remdamasis Sąlygų 6 punkto (c) papunkčiu (Redemption at the option of the Issuer) ir kiekvienų Galutinių sąlygų, susijusių su Obligacijomis, 15 punktu (Call Option), Emitentas pasinaudos savo teise iš anksto visiškai išpirkti 2024 m. spalio 7 d. neišpirktas Obligacijas (toliau – Išankstinio išpirkimo diena), apmokant 100 proc. nominalios Obligacijų vertės kartu su sukauptomis ir nesumokėtomis palūkanomis iki Išankstinio išpirkimo dienos (bet jos neįskaitant), atsižvelgiant į išankstiniam išpirkimui taikomas sąlygas.

Remiamasi Obligacijų sąlygomis (toliau – Sąlygos), kurios pateiktos 2021 m. rugsėjo 27 d. Baziniame Prospekte (atnaujintame 2023 m. lapkričio 14 d.), papildytomis 2021 m. rugsėjo 29 d., 2022 m. lapkričio 29 d. ir 2023 m. lapkričio 16 d. Galutinėmis sąlygomis (toliau – Galutinės sąlygos). Sąvokos, kurios yra naudojamos, tačiau neapibrėžiamos šiame pranešime (toliau – Pranešimas), naudojamos kaip jos apibrėžtos arba įtrauktos kaip nuoroda į Sąlygas.

Emitentas kreipsis į Nasdaq Vilnius AB (toliau – Nasdaq Vilnius) dėl Obligacijų išbraukimo iš Obligacijų sąrašo ir prekybos nutraukimo Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje nuo Išankstinio išpirkimo dienos (įskaitant ją).

Šis Pranešimas yra išplatintas ir skirtas tik Obligacijų savininkams ir joks kitas asmuo negali ir neturi teisės remtis ar veikti pagal jo turinį, o Obligacijų savininkai negali remtis juo jokiu nesusijusiu tikslu.

MAR tikslais, už šio pranešimo paskelbimą yra atsakingas Tomas Varenbergas (Investicijų valdymo tarnybos vadovas) ir kilus klausimų, susijusių su šiuo Pranešimu, Obligacijų savininkai gali kreiptis į:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas

tomas.varenbergas@sb.lt